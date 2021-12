Kerst in Groot-Zonnebeke voor groot en klein

Vorig jaar was door de lockdown een heel andere kerst dan normaal. Massale vieringen zaten er niet in. Dit jaar wordt opnieuw gewandeld tussen hopelijk vele kerststallen.

Op uitnodiging van pastoor Patrick Tourlouse, pastoor van de vijf parochies, werden vorig jaar massaal kerststallen geplaatst en ook dit jaar wil men op hetzelfde stramien verder werken. “Kerst in Zonnebeke, het feest van de hoop, zal wandelen zijn langs kerststallen, kersttaferelen en kindertekeningen”, aldus de werkgroep. “We hopen dat velen willen meewerken aan dit uniek kerstgebeuren.”

“Het is de bedoeling dat de mensen een kerststal of een kersttafereel plaatsen. Dit kan klassiek of eigentijds zijn. Dat kan in de tuin, voor het raam of mits toelating van de gemeente op openbaar terrein. Het belangrijkste is dat elke kerststal of tafereel te zien is vanaf de openbare weg en gemakkelijk bereikbaar. Waar nodig kan verlichting ook wonderen doen.”

Enkel particulieren en verenigingen komen in aanmerking. “Deelnemers kunnen inschrijven via een mail naar kerststalzonnebeke@gmail.com met vermelding van naam, adres en gsm of telefoonnummer. Dit moet gebeuren voor 10 december. De kerststallen zelf zouden er moeten staan ten laatste op 18 december. Wie een kerststal plaatst, wordt als bedanking op 6 januari tussen 16 en 19.30 uur uitgenodigd voor een stukje driekoningentaart en een drankje in de kerk van Beselare. Er is een kleine attentie voorzien voor wie de boon heeft.”

Wandeling

Tijdens de kerstvakantie kunnen de inwoners een wandeling maken langs alle kerststallen. Van 18 december tot 6 januari zal in alle kerken van Zonnebeke, die dagelijks open zijn van 10 tot 16 uur per deelgemeente een uitgestippelde wandelroute liggen met de locaties waar kerststallen, taferelen en tekeningen, te zien zijn.

“Vorig jaar waren er een 70-tal locaties en we hopen natuurlijk op minstens evenveel of zelfs meer. Zo wordt het een onvergetelijk feest van de hoop”, laat de werkgroep weten.

(NVZ)