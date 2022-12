Kerst en Sint voor elk kind: kleding en speelgoed doneren in ruilwinkel De Rupse

De cadeautjestijd is aangebroken met Sinterklaas die in het land is en de Kerstman die binnenkort ook een geschenkje onder de kerstboom achterlaat. Kerst en Sint is er voor elk kind, maar in werkelijkheid is dat niet altijd het geval. In ruilwinkel De Rupse kan je speelgoed of kleding schenken die in goede staat verkeert en zo een handje helpen.

De Rupse is een ruilwinkel in Poperinge waar je kinderkledij tot en met maat 176, speelgoed en kinderboeken kan inruilen voor ander materiaal. “Het principe is eenvoudig: voor elk stuk dat je binnenbrengt, krijg je één, twee of drie jetons en met die jetons kan je in onze winkel andere zaken ‘kopen’”, legt Nele Theunynck, coördinator van de dienst gezinsondersteuning, uit. “Je krijgt de jetons niet fysiek, maar deze worden op een digitale klantenkaart gezet. De jetons blijven altijd geldig. Als je kledij binnenbrengt, krijg je altijd één jeton extra, als cadeautje.”

De ruilwinkel is een project die onderdeel is van ons Huis van het Kind Poperinge-Vleteren en werd opgestart in 2015. “In 2014 zijn we van start gegaan met een ruilhoekje, omdat er vanuit de werkgroep kinderarmoede werd aangegeven dat er nood was aan kwalitatieve kinderkledij. In Boom en Menen bestond reeds een ruilwinkel en daar hebben we voor een groot deel onze inspiratie gehaald. We vonden het heel belangrijk dat iedereen in onze winkel kon komen”, vertelt Nele. “Mensen komen ook bij ons omwille van het duurzame aspect en omdat niet iedereen altijd nieuwe dingen wil kopen.”

Vroonhof

“Onze ruilwinkel is gestart in de Ieperstraat, in een rijhuis dat dan nog voldoende groot was voor het aanbod. Gaandeweg zijn we steeds verder gaan uitbreiden. We zijn gestart met kledij voor kinderen tot 4 jaar, dan naar 12 jaar en uiteindelijk naar alle kledingmaten. De ruilwinkel begon uit zijn voegen te barsten, want ook een deel van de speelotheek kwam erbij. We zijn er ook gestart met een babytheek, de uitleendienst voor babyspullen”, aldus Nele. “Gelukkig kregen we in 2021 de kans om onze volledige werking te verhuizen naar het Vroonhof, waar we heel wat meer ruimte hebben om al ons materiaal op te bergen, maar ook een mooie onthaalruimte hebben met een speelhoek en een zithoek. Deze nieuwe locatie bevindt zich ook in het centrum, heeft parking en is super gezellig. We merken dat dit ook een fijne dynamiek geeft, ook Kind en Gezin heeft in deze gebouwen zijn intrek genomen en op die manier kunnen jonge ouders veel vlotter kennis maken met de ruilwinkel.”

De ruilwinkel wordt uitgebaat door vrijwilligers. “Zij staan paraat om het onthaal te bemannen, mensen uitleg te geven over het systeem, kledij te controleren en te sorteren. Er kruipt hier heel wat werk in, zonder hen zou deze ruilwinkel niet kunnen werken”, benadrukt Nele.

(Lees verder onder de foto.)

Ruilwinkel De Rupse vind je op het Vroonhof. © LBR

Circulaire economie

De Rupse heeft momenteel 315 actieve bezoekers met minimum één bezoek in het afgelopen jaar. Er zijn 787 unieke bezoekers sinds de start in 2015. In de ruilwinkel kunnen ouders, grootouders, professionelen, inwoners van Poperinge, maar zeker ook van buiten Poperinge terecht. “We werken samen met heel wat organisaties – bijvoorbeeld Hopsakee, De Loods, de scholen… – en hopen zo zoveel mogelijk gezinnen te laten kennismaken met de werking. Elk jaar komen er nieuwe klanten bij, maar het is natuurlijk ook zo dat er klanten niet meer terugkomen. Ons aandeel actieve klanten stijgt wel jaar na jaar. In 2021 hadden we nog 215 actieve klanten, we hebben dus dit jaar 100 extra actieve klanten”, licht Nele toe.

“Het speelgoed dat bij ons binnenkomt, gaat meestal ook vlot weer weg, zeker de hele mooie stukken blijven nooit lang in onze winkel staan”

“Ik vermoed wel dat de huidige hoge prijzen voor energie en levensmiddelen mensen doen nadenken over hun budget. Wat ze hier kunnen vinden, moeten ze niet meer aankopen en dat scheelt toch wel in het gezinsbudget. Ook het ecobewustzijn speelt toch wel mee. Mensen vinden ook dat niet alles nieuw moet worden gekocht en dat kledij die nog in goede staat is, niet moet weggegooid worden. Met onze babytheek proberen we de circulaire economie ook wat in de kijker te zetten, niet alles moet nieuw aangekocht worden. Als je materiaal voor kortere tijd nodig hebt, zoals een park of maxi-cosi, is het soms interessanter om dit te lenen in plaats van te kopen.”

Uitgestelde jetons

Allerhande spullen zijn welkom in de ruilwinkel om het assortiment aan te vullen. “Wij hebben vooral kinderkledij maar ook heel wat speelgoed, kinderboeken, potjes, boekentassen en rugzakjes, zwangerschapskledij, donsdekenovertrekken voor kinderbedjes, zwemgerief, turnpantoffels.. Eigenlijk een beetje alle gerief dat je kan gebruiken als je kinderen hebt. Meubilair, decoratie en knuffels bieden we niet aan. Het speelgoed dat bij ons binnenkomt, gaat meestal ook vlot weer weg, zeker de hele mooie stukken blijven nooit lang in onze winkel staan.”

De Rupse werd ook met een systeem van uitgestelde jetons. “Naar analogie van de uitgestelde koffies. Mensen die jetons te veel hebben, kunnen deze doneren. Wij doen ze in een virtuele pot en alle klanten van de ruilwinkel mogen per week 20 jetons opvragen uit die pot. Op die manier helpen klanten ook elkaar.”

Spullen doneren

“Binnen het ruilsysteem – dus maximum 15 stukken per bezoek binnenbrengen – is alles dat in orde is altijd welkom. Daarmee bedoelen we dus kleding zonder scheurtjes, vlekjes en speelgoed dat in orde is. Bij speelgoed moet het bijvoorbeeld een puzzel met alle stukjes zijn of gezelschapsspelen met alle onderdelen”, legt Nele uit. “Als mensen grote hoeveelheden kledij of speelgoed wensen te doneren dan vragen we wel om hiervoor contact op te nemen met ons. Wij hebben ook een pamperbank, dit is voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Zij hebben recht op een maandelijks pakket van 25 pampers voor één euro. Pampers mogen altijd binnengebracht worden in de verschillende inzamelpunten: Huis van het Kind, Kind en Gezin, Sociaal Huis en IBO Hopsakee.

In de ruilwinkel, Vroonhof 6, kan iedereen langskomen, zonder afspraak tijdens de openingsuren (dinsdag van 14 tot 16 uur, donderdag van 14 tot 17 uur, vrijdag van 9 tot 12 uur en zaterdag van 14 tot 16 uur). “Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen organisaties als Kind en Gezin, het OCMW maar ook de scholen een verwijsbrief meegeven die hen recht geeft op een startpakket van 50 jetons.”