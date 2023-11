Kerst- en hobbybeurs in De Balluchon in Koekelare

De Gezinsbond organiseert voor de 46ste keer een kerst- en hobbybeurs, dit op zondag 3 december van 9.30 uur tot 18 uur in cultuurzaal De Balluchon. Meer dan veertig deelnemers uit de brede regio zullen er een standje uitbaten.

Het aanbod is heel divers, gaande van creaties met bliklipjes, tot origami, handtassen uit recyclagejeans, pyrogravures, glasfusing, keramiek, houten denkpuzzels, kunstwerken in pallethout, handpoppen, kaarsen, juwelen, oorbellen in polymeerklei, … Het hobbyfestival is de ideale locatie voor cadeautjes voor de eindejaarsperiode. De toegangsprijs bedraagt 3 euro voor volwassenen, kinderen mogen gratis binnen. (PDC)