Kerst en eindejaar voor iedereen: Cabaretier Karel Declercq sluit jubileumjaar Aksent af

Na een spetterende seniorenmaand mogen de bewoners van woonzorgcentrum Aksent zich aan een al even spetterend kerst en eindejaar verwachten. “Daar zorgen ons animatieteam, medewerkers én de vele vrijwilligers voor”, zegt Ilse Dekyvere. “En ons zilveren jubileumjaar sluiten we af met een optreden van de Izegemse cabaretier Karel Declercq in Den Tap!”

“In de voorbije seniorenmaand stond er voor de bewoners en medewerkers van Aksent al heel wat op de agenda”, aldus Ilse. “Een modeshow van Lily’s Fashion met bewoners en medewerkers als mannequin, herdenkingsviering voor de bewoners, demonstratie van de hondenclub, line dance-demonstratie van Okra, optreden van zanger Ignace Baert in Den Tap, de Notenclub met Martin Dewinter in de cafetaria, Sintfeest op de afdelingen en de start van de maandelijkse kaarting.” Zaterdag 2 december was er in de cafetaria een Sintfeest. “In samenwerking met de Jeugddienst, jeugdtoneelgroep Studio Kohané en het woonzorgcentrum zelf. Drie groepen van 30 kinderen konden vanaf 13 uur elk gedurende één uur langskomen bij de Sint. De focus lag uiteraard op de ontmoeting van de kinderen met de Sint en daar konden de bewoners van het woonzorgcentrum van meegenieten. Ouders moesten hun kinderen wel vooraf inschrijven.”

Feestvieren

Na Sinterklaas volgt de kerst- en eindejaarsperiode. “Wij zorgen voor de nodige kerstdecoratie op de verschillende afdelingen, de vrijwilligers doen dat in de cafetaria. Donderdag 14 december komt het 3de leerjaar van De Talententuin langs om met de bewoners een activiteit te doen. En iedere maand komt er een andere klas uit die school om met de bewoners een creatief werkje te maken. Op het einde van het schooljaar in juni stellen we die werkjes tentoon in het woonzorgcentrum en laten we het voorlopig de werktitel kleine kunst in het wzc geven.” Het zilveren jubileumjaar van Aksent sluit af met op vrijdag 15 december om 17.30 uur in Den Tap een optreden van de Izegemse cabaretier Karel Declercq. Hij brengt zijn programma De Keurschlager. “Omdat ik eens iets uit mijn bucketlist wilde vervullen: een schlagerzanger zijn”, zegt Karel. “Een programma over het levenslied. Zing mee met Bart Kaëll, Will Tura…. Doe André Hazes en Eddy Wally herleven. En met special guest Roger… Een avond om mee te zingen. En dat zullen de bewoners van Aksent, hun familie en vrienden zeker doen. Ik trad trouwens als eens op in Aksent in de coronaperiode. Een openluchtoptreden! Om de bewoners een hart onder de riem te steken! En ik deed dat ook al een keer voor de supporters van Alec Segaert.” Wie die avond niet wil missen (iedereen is welkom), kan aan de balie van Aksent tickets kopen aan 5 euro. “Je moet dat wel doen ten laatste tegen 11 december.” Dinsdag 19 december gaan de bewoners van Aksent kerstshoppen in het Shopping Center in Kuurne. Vrijdag 22 december is er de kerstviering, opgeluisterd door het koor van Aksent onder leiding van Hilde en Christine. Kerst en eindejaar betekenen ook pakjestijd. “De medewerkers zorgen voor een kerstcadeautje voor elke bewoner. Wie voor wie een pakje maakt, bepalen we door lottrekking en daar is een budget voor voorzien. De medewerkers geven een kerstcadeautje aan elkaar en ook dat wordt door lottrekking bepaald, maar iedere medewerker betaalt dat met eigen centen. Op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag zorgen de koks telkens voor een feestmenu. De januarimaand wordt op 26 januari afgesloten met Aksent Winter in de cafetaria De Kijkuit. Het wordt een gezellige wintermarkt met hapjes, drankjes en heel veel sfeer. Dj Filip Chanterie zorgt voor de muziek met als thema Disco Fever.

Dank aan vrijwilligers

De bewoners van Aksent zullen de komende twee maanden volop kunnen genieten en feesten. Dankzij de vele vrijwilligers, medewerkers en de mensen van het animatieteam: Lore en Fien van het gelijkvloers, Laurence en Ilse van het eerste en Kimberly en Shari van het tweede verdiep. (IB)