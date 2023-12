Kerst en ambachten komen samen tijdens‘Winter in de Vlamingstraat’ in Poperinge

In Poperinge komen in het Creatief Huis van Leen Harinck kunst, koffie en workshops weer samen tijdens ‘Winter in de Vlamingstraat’. Gedurende drie weekends kan je tal van ambachtsmensen ontdekken.

“Na de twee edities van vorig jaar – Winter in de Vlamingstraat en in mei Lente in de Vlamingstraat – was de vraag en het succes groot. Zeker de kerstperiode is populair en het ideale moment om weer een ambachten- en kadootjesmarkt te voorzien”, zegt Leen Harinck. “We voorzien drie weekends vol kerstsfeer. Nieuw dit jaar is dat we tijdens het eerste weekend, op de eerste dag vrijdag 8 december, een laatavondshopping organiseren met veel sfeer, glühwein, warme chocolademelk, leuke biertjes en braadworst. Winter in de Vlamingstraat is de ideale kans om leuke en originele cadeaus te vinden voor Kerstmis of Nieuwjaar. Je kan er de ambachtelijke makers met hun creaties ontdekken.

Deelnemers

Tijdens Winter in de Vlamingstraat zijn volgende creatievelingen aanwezig: Maison Madelon (decoratief glas in lood), Kleijo, Shamir Theia Candles by Fanny, Mark Paelinck (houtdraaiwerken), Fre-do, Nailed It juwelen (handgemaakte juwelen), Mark Bode (houtdraaiwerken), Charmand touwmanden, R.N.E.E. juwelen (handgemaakte klei-oorbellen), Louise De Meester, Tine Demol (juwelen in gerecycleerde en natuurlijke materialen), Sparkles.Stephanie, Woolful (schapenvachten accessoires) en Leen Harinck Creatief Huis.

Winter in de Vlamingstraat vindt plaats op 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 en 23 december in Leen Harinck Creatief Huis in de Vlamingstraat 17 in Poperinge. Vrijdag 8 december is er een laatavondopening van 9 tot 22 uur. Vrijdag 15 en 22 december is Het Creatief Huis open van 9 tot 18 uur, op zaterdag telkens van 10 tot 18 uur open en op zondag telkens van 14 tot 18 uur.