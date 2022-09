Kernvernieuwing in Gullegem krijgt vorm

Bewoners en handelaars in de kern van Gullegem konden op 15 september op een infomarkt de eerste schetsen en plannen voor de geplande dorpskernvernieuwing bekijken en bespreken. Ze konden er ook kennismaken met het architectenteam dat alles concreet verder mag uitwerken.

Het lokaal bestuur (lees: Wevelgem) ging na een bevraging van de bevolking uit van vier grote doelstellingen. Het wilde een nieuw ontmoetingscentrum, een nieuw centrumplein, het (terug) open leggen van de Heulebeek en de creatie van meer groen. Samen met de Vlaamse Bouwmeester werd het voorbije jaar gezocht naar een ontwerpteam van architecten en landschapsarchitecten die de vereisten voor het ontmoetingscentrum in een architecturaal ontwerp konden gieten en de centrumomgeving vormgeven in een landschapsontwerp.

Via een wedstrijdformule ging de opdracht naar het ontwerpteam Dierendonckblanke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis architecten. Dit team werd uitverkoren omdat zijn ingediende ontwerp het nauwst aansluit bij de ambities van Wevelgem. Met een ontmoetingscentrum rechtover het huidige OC De Cerf, een omvorming van de feestweide De Gulle en de Kerkeput tot een klimaatrobuust, aantrekkelijk en toegankelijk Heulebeekpark en de vervanging van het huidige betonnen gemeenteplein door een verkeersluwe open ruimte waar de weer opengemaakte Heulebeek doorheen meandert.

De interesse in de kernvernieuwing van Gullegem is groot. © AV

De vele aanwezigen die naar de infomarkt waren afgezakt, grepen gretig de kans om de eerste schetsen en een maquette van de omgeving kritisch te bekijken en bevragen. Vaak gehoorde opmerkingen betroffen de nogal beperkte parkeerruimte in het ontwerp, de invulling van de groene ruimtes en de vrees van ongedierte in de heropende beek.

De architecten en de aanwezige leden van het schepencollege namen gewillig nota van de gemaakte opmerkingen. De komende maanden zal het ontwerpteam het ontwerp verder detailleren en, waar mogelijk of nodig, bijsturen. Het lokaal bestuur belooft de inwoners hierover verder op de hoogte te houden. In de herfst van 2023 moeten alle plannen definitief rond zijn. Het is de bedoeling halfweg 2024 met de bouwwerken te starten. (AV)