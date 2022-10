Kernvernieuwing Gullegem krijgt commentaar

Wie even de tijd neemt om halt te houden aan de Sint-Amanduskerk kan er via een infozuil kennismaken met de eerste serieuze plannen voor een nieuw ontmoetingscentrum en de vernieuwing van het hele kerkplein. Dat konden omwonenden eerder al tijdens een infomarkt vernemen. Uit de reacties blijkt dat het ontwerp nog voor verbetering vatbaar is.

Een team van architecten en landschapsarchitecten kreeg via een wedstrijdopdracht de plannen voor de centrumvernieuwing toegewezen. Bedoeling is het huidige ontmoetingscentrum De Cerf te vervangen door een nieuwbouw aan de overkant van het plein, waar nu nog een grote elektriciteitscabine en frituur ‘t Gullegems Frietje staan. Daarvoor dient nog een oplossing gevonden te worden. De keuze voor een nieuwbouw op een nieuwe plaats, moet het mogelijk maken tijdens de werken nog zo lang mogelijk de oude Cerf te blijven gebruiken.

Groene oase

Naast het nieuwe OC worden de Heulebeek en het Kerkeputje geherwaardeerd en geïntegreerd in een nieuwe en uitgebreide feestweide De Gulle. In de groene oase die zo gecreëerd wordt, moet ook plaats komen voor een nieuwe markt op vrijdag en festiviteiten. Het huidige centrumplein wordt opengegooid om de Heulebeek, die er momenteel nog onder vloeit, weer bloot te maken en meanderend over het hele plein door te trekken. Wat zal gebeuren met de vrijgekomen ruimte als de oude Cerf gesloopt is, ligt nog niet vast. Er wordt naar gestreefd om het centrum te vergroenen en dat voor een stuk ten koste van parkeerplaatsen. Meteen een van de grootste punten van kritiek bij de man in de straat en op Facebook. Voor sommigen is het nieuwe OC zelf voorwerp van kritiek. Te duur en vooral te klein voor een bevolking die nog almaar aangroeit, valt op sociale media te lezen.

De interesse in de kernvernieuwing van Gullegem was groot op de infomarkt op 15 september. © AV

Een frequente Facebookgebruiker noemt het onverantwoord om al dat geld te spenderen aan een zaal die voor echt grote festiviteiten niet voldoet en mensen verplicht hiervoor naar hoofdgemeente Wevelgem te blijven uitwijken. Ook de plannen met de Heulebeek, die haar eigen park krijgt en een groen centrumplein, doen bij sommigen de wenkbrauwen fronsen. “Wat met de kans dat mensen in de beek sukkelen en de mogelijke toename van ratten en ongedierte?” lazen wij meermaals. “Blijf gewoon van dat centrum af en spendeer het gemeentegeld aan nuttigere zaken, zoals betere voetpaden”, vindt iemand.

Gecharmeerd

Toch weten de eerste schetsen best ook een hoop Gullegemnaars te charmeren en krijgt het schepencollege geregeld ook lof voor zijn aanpak. “Nu kijken we op een lelijke, betonnen parking. Dit doorbreken met glooiende beekoevers en groen lijkt mij best aardig”, zegt Annelies De Marez van de gelijknamige bakkerszaak naast de kerk, die achteraan op de beek uitkomt. “Ik hoop alleen dat ze de waterafvoer in orde krijgen en wij hier niet te veel last krijgen van wateroverlast en beestjes.”

Wij gingen ook eens langs bij frituuruitbaters Jonathan Verhamme en Shannach Mahieu van ‘t Gulle Frietje, dat plaats moet maken voor het nieuwe OC. “Dat hebben wij al geregeld”, zegt schepen van Openbare Werken en Patrimonium Stijn Tant. Jonathan beaamt dit. “Wij kunnen verhuizen naar de parking aan de Peperstraat, rechtover het Gullegems dienstencentrum en d’ Hoeve. De gemeente zorgt voor de grond op openbaar domein, wij zorgen voor een nieuwe frituur. De vergunningsaanvraag is net binnen. Wij hopen tegen september 2023 daar de zaak te kunnen (her)openen.” Over de grootte van het nieuwe OC is volgens de schepen weinig discussie. “Alleen voor de prinsenverkiezing met carnaval is het gebouw wat aan de krappe kant, maar daar valt door de soepele indeling normaal wel een mouw te passen.”

Forse meerwaarde

Wat de parkeerruimte betreft, zijn volgens de schepen nog niet alle knopen doorgehakt. Over de groene aanpassingen en de herwaardering van de Heulebeek heeft hij niets dan lof. Deze werken zijn compleet gesubsidieerd door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en moeten het ontwerp een forse meerwaarde geven. De komende maanden worden de opmerkingen van de bevolking opgelijst en kunnen de architecten hun schetsen verder uitwerken. De gemeente houdt de inwoners intussen op de hoogte van de vorderingen. Het definitieve ontwerp moet tegen het einde van 2023 af zijn. De werken moeten normaal medio 2024 kunnen starten.