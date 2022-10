Kernkabinet organiseert noodopvang in Jabbeke: burgemeester overweegt juridische stappen

Burgemeester Frank Casteleyn is niet te spreken over de beslissing van het kernkabinet. “Ik kreeg over de middag een telefoontje van de kabinetschef van staatssecretaris De Moor dat er in onze gemeente tussen de honderd- en tweehonderdvijftig plaatsen gecreëerd zouden worden voor kwetsbare families met kinderen. De reden dat ik daar niet mee gediend ben, is dat wij al jaren vragende partij zijn om die site aan te kopen als locatie voor een nieuw jeugdhuis. En nu wordt deze beslissing ons plots zomaar door de strot geduwd. We hebben hier als gemeente geen enkele zeggenschap in gekregen”, klinkt het verontwaardigd. Casteleyn zegt zelfs juridische stappen te willen ondernemen. “We gaan het hier alleszins niet zomaar bij laten.” (WK)