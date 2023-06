Kermisweekend in het teken van vzw Live for Better Days

Ellen Snoeck mag er dan helaas niet meer zijn, haar vzw Live for Better Days leeft verder. In het kermisweekend van 23 en 24 juni gaan onder de naam ‘Zulte uit zijn kot’ tal van activiteiten door in de Gaston Martenszaal. De opbrengst gaat naar vzw De Brugge en Live for Better Days. “Ellens doel met vzw was altijd al om vooral anderen te helpen”, zegt vader Guy Snoeck van Live for Better Days.

Ellen Snoeck overleed op 10 januari van dit jaar na een lange strijd aan een hersentumor. In 2015 richtte ze de vzw Live for Better Days op, vernoemd naar een nummer van haar favoriete band Ignite. Doorheen de jaren werden tal van activiteiten georganiseerd ten voordele van de vzw en die brachten heel wat geld op voor onderzoek naar hersentumoren. Mede hierom werd Ellen in 2019 nog verkozen tot Krak van Zulte in deze krant. Toen sprak ze al de hoop uit dat de vzw zou blijven bestaan.

Warm hart

Met ‘Zulte uit zijn kot’ is dat zeker het geval. Britta Willemijns verloor drie jaar geleden haar broer Kenneth (47) aan dezelfde ziekte als Ellen en leerde haar zo kennen. “Via Ellen leerde ik ook de vzw kennen en ik wou er zo graag nog wat mee doen”, zegt Britta. “Zowel Live for Better Days als vzw De Brugge zijn erg mooie projecten waar we onze schouders willen onder zetten. Vzw De Brugge zet zich in voor Zultenaars die het minder breed hebben en deelt voedselpakketten uit. Er zijn duidelijk nog veel mensen met een warm hart want velen kwamen spontaan hun hulp aanbieden om dit op poten te zetten. Hopelijk wordt het een succes en kunnen we jaarlijks iets organiseren voor het goeie doel.”

Het idee voor ‘Zulte uit zijn kot’ stamt nog uit de coronaperiode en moest ook om die reden lange tijd uitgesteld worden. De titel blijft echter maar al te relevant, dat beamen alle deelnemende verenigingen en organisatoren. “We merken dat mensen het ook na corona een stuk moeilijker hebben om buiten te komen”, zegt medeorganisator Björn Destoop. “De boodschap is dus echt wel om uit uw kot te komen.”

Programma

Het feestweekend start op zaterdag 24 juni met een kinderfeest op de speelplaats van kinderopvang Pluto. Vanaf 14 uur gaat daar een fluodisco door met tal van randanimatie zoals een springkasteel, grime en een pannenkoekenfestijn. Rond 16 uur in de namiddag volgt de plechtige opening van de kermis op het Gaston Martensplein. Daar zal een drankstandje staan waarvan de opbrengst naar vzw De Brugge en vzw Live for Better Days gaat. Ook het Zults openluchttheater ZOT is na een afwezigheid van drie jaar terug van de partij. Zaterdagavond om 20 uur en zondag om 15 uur en 17.30 uur brengen ze in de Gaston Martenszaal hun voorstelling ‘Van de visser en zijn vrouw.’ Na de toneelvoorstelling van zaterdagavond draait DJ Tom nog de beste plaatjes uit de jaren ’70, ’80 en ’90. Doorheen het weekend zal fotografe en moeder van Ellen Snoeck Anne Demeulemeester doorlopend enkele van haar foto’s tentoonstellen in de Gaston Martenszaal.