Kermisweek Koksijde-Dorp gestart met bloemenhulde aan oorlogsmonument

Onder een zonovergoten hemel startte de kermisweek in Koksijde-Dorp met de traditionele bloemenhulde bij het herdenkingsmonument ‘Aan onze dooden – 1914-1918 – 1940-1945’ op het Louise Hegerplein.

Een delegatie vaandeldragers van vaderlandslievende verenigingen, gemeentebestuur, prominenten en genodigden brachten hulde aan de doden met bloemstukken. Ook de Brandweer en de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Koksijde brachten een eerbetoon. Na deze plechtigheid trok het hele gezelschap door de straten van Koksijde-Dorp die overrompeld werden door rommelmarktbezoekers. De kinderen hadden vooral oog voor de kermisattracties, want de kermis is een jarenlange traditie die de Koksijdenaars hoog in het vaandel dragen.

Brandweer

De stoet werd op gang getrokken door de reuzen Ko (die symbool staat voor oud-IJslandvaarder Armand Legein), zijn vrouw, reuzin Wanne, en hun zoon Rochus. Zoals bij elk evenement in de gemeente ontbraken ook deze keer de Oud-IJslandvaarders en de Juttertjes niet, die later een aantal folkloredansen ten beste gaven. Het openingsfeest van de kermis was voor de brandweer van Koksijde het ideale moment om het publiek uit te nodigen voor hun opendeurdag. Brandweerlui demonstreerden hoe ze een brand te lijf gaan, gaven tips en advies op de brandpreventiestand, organiseerden een ludiek blusspel, en de bar was ideaal om de zomerse hitte te blussen.