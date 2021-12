Kermismaandagcomité wordt even kerstlichtcomité

Vorig jaar kwam het kermismaandagcomité op het idee om tijdens die donkere coronaperiode een lichtje in de duisternis te brengen.

“Ook dit jaar roepen wij de Gitsenaars op hun voortuinen, gevels en ramen te versieren met lichtjes”, zegt Luc Duhayon van het comité.

Feestelijk en gezellig

“Vorig jaar kwamen we ook al op het idee om de mensen uit Gits aan te sporen hun gevels en voortuinen te versieren met de donkere dagen in het verschiet. Een avondwandelingetje in Gits is altijd gezellig maar als er lichtjes hangen, is dat nog veel feestelijker en gezelliger”, gaat Ronny Lievens verder. Wat vorig jaar een gigantisch succes werd, willen ze behouden en opnieuw lanceren.

Ronny beloont samen met de andere leden van het kermismaandagcomité de drie meest kunstig versierde voortuinen of gevels. “De drie mooist versierde gevels of voortuinen belonen we graag met goed gevulde fruitmanden. Er werd een objectieve jury aangesteld die in eer en geweten én na verschillende bezoeken ter plaatse, een winnaar zullen bekend maken.”

Jury handje helpen

“Wie de jury een handje wil helpen, kan dat door te melden dat hun gevel of voortuin versierd is. De melding kun je doen via de Facebookpagina van Gits kermis, via kapper Ronny of bij Geert in de krantenwinkel.”

“We verzekeren jullie dat onze juryleden niet omkoopbaar zijn”, besluit het kerstlichtcomité lachend. (EVG)