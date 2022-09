Kermiscomité Brielen kiest een nieuwe burgemeester

Van vrijdag 16 tot en met maandag 19 september is er weer Brielen-kermis. Dit jaar wordt ook de nieuwe burgemeester van Brielen gekozen voor de periode van 2023 tot 2028.

Er zijn twee kandidaten om de fakkel over te nemen van Wietse Menu, de huidige burgemeester van Brielen. Louise Vandevoorde en Anouchka Cocle dingen naar de burgemeesterssjerp. Iedere burger in Brielen kreeg een oproepingsbrief om zijn of haar stem uit te brengen.

Bij de opening van de kermis stellen beide kandidaten zich voor en ’s avonds is er een optreden van 2 Fabiola en Pat Krimson. Voor de burgemeestersverkiezing zijn de stembureaus open op volgende tijdstippen: vrijdag 16 september van 18.30 tot 20 uur en zondag 18 september van 11 tot 12.30 uur. Elke stemgerechtigde Brielenaar (vanaf 12 jaar) mag zijn stem uitbrengen (ID + oproepingsbrief meebrengen). Het stemmen gebeurt in een echt stembureau met echte stemhokjes.

“Vrijdag 16 september vindt van 16.30 uur tot 20 uur de opening van de kermis plaats met voorstelling van de kandidaat-burgemeesters”, vertelt Pieter Beele. “Intussen kan men gezellig aperitieven met een glaasje Korre. Voor de kids is er een springkasteel, kindergrime, eendjesspel en kermiskramen. Vanaf 18 uur voorzien wij barbecueworsten. Om 20 uur is er een optreden van 2 Fabiola & Pat Krimson. Daarna is er nog een gratis afterparty met dj Rudi.”

“Zaterdag 17 september van 9.30 tot 11.30 uur kunnen de kids tussen 5 en 12 jaar zich uitleven tijdens een begeleide creatieve voormiddag. De deelname bedraagt 5 euro. Inschrijven via kcbrielen@gmail.com. Tussen 13 en 18 uur is er een kubbtornooi op het derde terrein van Brielen Sport. Kom supporteren en we voorzien een bar en barbecueworsten. Voor de kids is er een Farmcar en een springkasteel. Om 18 uur is er kinderzegening. Om 19 uur organiseert Chiro Globbetrotters Brielen een streekbierenavond.”

“Zondag 18 september van 11 tot 15 uur gratis aperitiefconcert met muziek van 2 The Limits Acoustic, coverband met livemuziek, gezellig samenzijn en apero. Voor de kids: kindergrime en springkasteel én een mobiele frituur. Om 15 uur speelt Brielen Sport een thuiswedstrijd. Om 17.30 uur kermismaaltijd (barbecue à volonté) door het Sint-Maartenscomité. Inschrijven via smcbrielen@gmail.com. Op maandag 19 september is er de dag van derde leeftijd met livemuziek van het duo Enjoy.” (EG)

Meer info op de Facebookpagina Brielnschekerremesse.