Kermis zonder prikkels: “Aangenaam dat het allemaal iets rustiger is”

Naar aanleiding van de dag voor mensen met een beperking op de Meifoor in Brugge, op dinsdag 2 mei, werden luide muziek en felle verlichting voor even gedempt.

Kermis staat voor stevige beats, veel toeters en bellen en ook wel felle verlichting. Maar dat is niet voor iedereen even aangenaam. Zoals voor mensen met een beperking die gevoelig zijn aan te veel prikkels. Daarom organiseerde stad Brugge in overleg met de foorkramers een prikkelarm moment op de Meifoor op dinsdag 2 mei van 16 uur toto 20 uur. Het volume van de muziek ging dan gevoelig naar beneden en er werden geen zware lichteffecten gebruikt. Vooral bij de grote attracties, zoals de Polyp en dergelijke, viel het op hoe ‘stil’ ze draaiden in vergelijking met andere momenten.

Minder luid

Een zaakvoerder van zo’n attractie liet ons weten dat de muziek zeker de helft minder luid staat en dat er geen stroboscopen werden gebruikt. Onder de bezoekers troffen we Yoran Loosveldt. De jongeman is heeft een zeer zware visuele beperking en is naar eigen zeggen licht autistisch. “Ik heb maar een gezichtsvermogen van 0,20 op 10. Enkele wazen en contouren kan ik zien, maar niet veel meer”, zegt Yoran. “Wat ik niet goed kan verdragen zijn felle lichtflitsen want dan verlies ik alle houvast, maar voor de rest vind ik de kermis altijd wel eens aangenaam. Bepaalde geluiden vind ik ook moeilijk, dus het is wel eens aangenaam dat het allemaal iets rustiger is. Al zijn er wel klasgenoten van mij met beperkingen waarvoor deze prikkelarme kermis veel belangrijker is dan voor mezelf.” (PDV)