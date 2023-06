Kermis met tractorwijding, koekjesworpen en kermistijdrit

Het tweede weekend van juni is het opnieuw kermis in Lo. Op het programma staan onder meer de traditionele kermistijdrit, een tractorrondrit met wijding en verschillende koekjesworpen. Een spetterend vuurwerk sluit de festiviteiten op dinsdag 14 juni af.

De jaarlijkse kermis in Lo vindt dit jaar plaats van vrijdag 9 juni tot dinsdag 14 juni. De kermisfestiviteiten starten op vrijdagavond 9 juni om 19 uur met een optreden van de retrocoverband Z-Curse nabij café De Vate en frituur ‘t Forketje. De kermisattracties zijn op zaterdag 10 juni open vanaf 18 uur. Een uurtje later opent De Vette Forelle de deuren, het gelegenheidscafé van de feestcommissie op het Vateplein. Om 20 uur staat een koekjesworp op het programma.

Tractorwijding

De feestcommissie organiseerde vorig jaar voor de allereerste keer een tractorwijding met rondrit van landbouwvoertuigen. Die krijgt dit jaar op zondag 11 juni een vervolg. De rondrit voor klassieke en moderne landbouwvoertuigen start om 10 uur. De wijding vindt plaats rond 12 uur. Voorafgaand om 11.30 uur zijn alle kinderen welkom om hun mini-tractor of gocart te laten wijden. Vanaf 12 uur kan iedereen ook deelnemen aan de wedstrijd Beste kraanman of -vrouw van Lo-Reninge. De feestcommissie gaat dus op zoek naar de behendigste kraanmachinist aan de hand van allerlei proeven. Om 13 en 19 uur is er nog een koekjesworp.

kermistijdrit

Op dinsdag 13 juni eindigt de kermis met een recreatieve kermistijdrit voor (oud-)inwoners van Lo-Reninge en leden van de plaatselijke wielertoeristenclub Julius Caesar en De Pollepeltrappers. Inschrijven kan tussen 18.15 en 19 uur. De deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn. De eerste renner start om 19 uur. Voorts zijn er nog koekjesworpen voor kinderen, meer bepaald om 17.30 uur voor kleuters, om 17.40 uur voor leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar, om 17.50 uur voor kinderen van het 3de en 4de leerjaar en om 18 uur voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar. Een grandioos spektakelvuurwerk zet om 22.45 uur een punt achter de kermis in Lo. (KVCL)