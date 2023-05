Kermis en opening vernieuwde doorgang in Den Hoorn, redenen genoeg om een weekend lang te feesten

Dubbel feest in Den Hoorn dit weekend. De kermis met rommelmarkt, bar met ambiancemuziek en al wat daarbij hoort, komt er weer aan op 27 en 28 mei. En tegelijk wordt vrijdag ook de vernieuwde doorgang, inclusief volledig heraangelegd plein aan de kerk, feestelijk geopend door het stadsbestuur.

Er leeft (weer) wat in Den Hoorn. Vorige week kondigden we hier al de komst van een buurtwinkeltje aan en dit weekend is het tijd voor Sint-Rita Kermis. Net zoals de voorbije jaren werken De Buurtvrienden vzw en Feestcomité Den Hoorn hiervoor samen een feestprogramma uit. Op zaterdag 27 mei organiseren De Buurtvrienden een tractorrondrit met samenkomst om 16 uur aan de feesttent en om 19 uur een tractorwijding.

Aansluitend is er kermisfuif op het plein aan de kerk.

Op zondag 28 mei is er, in organisatie van Feestcomité Den Hoorn, de hele dag door rommelmarkt in de Hoornstraat. Om 15 uur dezelfde dag organiseren De Buurtvrienden een optreden van schlagerzanger Orry en om 19.30 uur beklimt ambiancemaker Filip D’haeze het podium. Afsluitend is er nog de stilaan legendarische kermisfuif, ook wel het grootste ambiancecafé van Damme genoemd. Maar dat is niet alles want Feestcomité Den Hoorn zette ook dit jaar weer diverse wedstrijden in het dorp op het getouw. Zo werden de inwoners van het dorp weer opgeroepen om origineel aangeklede vogelverschrikkers in de voortuin of tegen de gevel te zetten. De mooiste of origineelste mag op een leuke prijs rekenen.

Fotozoektocht

Ook de fotozoektocht, waarbij van meer dan vijftig details foto’s werden genomen die moeten herkend worden, is er terug. Net als de taartenbakwedstrijd Bake Off Rita, vernoemd naar de intiatiefneemster: gemeenteraadslid Rita Van Laecke.

Wat overblijft van de taarten na het proeven door de jury, wordt opnieuw geschonken aan wzc Huyze Den Hoorn. Het feestweekend wordt eigenlijk al op vrijdagavond om 19 uur ingezet want dan organiseert het stadsbestuur een feestelijke opening van de vernieuwde doortocht van Den Hoorn met vooral een volledig vernieuwd kerkplein, inclusief speelplein, als blikvanger. Tegelijk wordt ook het kunstwerk ‘Smokkelaar’ op het plein ingehuldigd. (Piet De Ville)