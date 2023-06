Kerktoren heeft kruis terug

Alsof de opgraving van middeleeuwse skeletten nog niet bijzonder genoeg was, viel er nog iets spectaculairs te zien in Snaaskerke. De Sint-Corneliuskerk in het dorpscentrum kreeg terug een nieuw smeedijzeren kruis. Er kwam een telescopische kraan aan te pas om het kloeke ijzerwerk tot op een hoogte van meer dan dertig meter te krijgen. De installatie luidt ook het einde in van de instandhoudingswerken. “De werken schieten goed op, al was er door de regen en de wind eerder dit voorjaar wat vertraging. Gelukkig was die niet hinderlijk voor de omgeving”, schetst schepen van Openbare Werken Geert Deschacht (Open VLD).

Zo konden bezoeken en erediensten steeds plaatsvinden. “Het volledige schrijnwerk wordt rond deze tijd afgewerkt en naast de grote centrale torenspits kregen ook de vier kleinere torentjes op de hoeken nieuwe leien. Het voegwerk kreeg bovendien een opsmukbeurt”, klinkt het nog. De kerk dateert van 1911 naar een ontwerp van architect Thierry Nolf uit Torhout. (TVA/foto PM)