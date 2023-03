Kerkhove maakt zich op voor De Ronde

Zoals elk jaar passeert de Ronde van Vlaanderen door Kerkhove tijdens de volle finale van de koers. Dit jaar zal dat ook niet anders zijn. Nadat alle beklimmingen overwonnen zijn, rijden de renners over de Kluisbergenbrug Kerkhove binnen. Op het rondpunt aan de kerk draaien ze af om in één rechte lijn naar Oudenaarde knallen waar de finish ligt.

Vlak na het rondpunt ligt café De Sportwereld. Als je de gevel ziet en er binnenwandelt dan zie je dat het café koers ademt. Tot vorig jaar was De Sportwereld het enige West-Vlaamse café waar de Ronde passeerde. Dit jaar is dat anders, omdat de start niet meer in Antwerpen ligt, maar in Brugge. Er zullen dus wel nog West-Vlaamse cafés de revue passeren. “Dat deert me niet echt”, zegt Carine De Pessemier vastberaden van café De Sportwereld. “Dat was de vorige jaren inderdaad een leuke statistiek, maar dat zal het feest er niet kleiner op maken zondag. Het belangrijkste voor mij is dat de Ronde hier toch nog langs mijn deur passeert. Het wordt een waar volksfeest hier in Kerkhove, zoals altijd!”

Volkskermis

Dit jaar zal Carine ook weer voor een groot scherm zorgen met een dj die de afterparty verzorgt. “Nu enkel nog hopen dat de regen een beetje uitblijft, maar ondanks alles kijk ik er enorm naar uit”, sluit ze af. Burgemeester Lut Deseyn kijkt ook vol verlangen uit naar de Avelgemse passage zondag. “Het wordt een echte volkskermis, ik hoop op mooi weer en veel volk zodat het een groot feest wordt. Zelf zal ik zeker ook eens komen om de sfeer op te snuiven.” (JDB)