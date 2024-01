Kerkhof van Komen-Waasten tijdelijk gesloten voor beheerswerken

Tot en met 19 januari zal het kerkhof van Komen-Waasten voor het grote publiek gesloten zijn.

“Het beheer van de gemeentelijke kerkhoven is iets waar we niet lichtzinnig over mogen gaan”, verduidelijkt Chantal Bertouille. Als voorzitster van de commissie die de begraafplaatsen overziet, ging ze dan ook niet over één nacht ijs.

“Enkele kisten moeten worden opgegraven en dit moet gebeuren met het grootste respect mogelijk. Ook naar discretie toe kunnen we geen enkel risico nemen. Tot en met 19 januari blijft het kerkhof dan ook enkel toegankelijk voor de mensen van de gespecialiseerde firma, die de taak op zich nemen. We begrijpen dat dit allesbehalve aangenaam nieuws is om te verkondigen. We zullen dan ook alles op alles zetten om de hinder zo kort mogelijk te maken.”