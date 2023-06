Kerkfabriek verkoopt Heilig Hartkerk in Ingelmunster

De kerkfabriek wil de voormalige Heilig Hartkerk in de Bruggestraat op de Mennewijk in Ingelmunster verkopen.

De gemeente is echter eigenaar van de aanpalende grond en parking. Er werd besloten om deze percelen gezamenlijk te verkopen om het potentieel van de site niet te hypothekeren. Integendeel, vooral te versterken. Er werd een schatting opgemaakt en aan de hand van de schatting werd een verdeelsleutel tussen de gemeente en de kerkfabriek opgesteld over de verdeling van de meerwaarde bij een gezamenlijke verkoop. Het perceel A 38a2 werd na contact met Fluvius uit de verkoop gehaald. Dit perceel wordt apart verkocht aan Fluvius, zodat er geen problemen zijn in de toekomst met het recht van opstal voor de elektriciteitscabine die zich op dat perceel bevindt.

Leegstand invullen

De kerkraad wil zoveel mogelijk eigen middelen genereren. Een leegstaand voormalig kerkgebouw brengt niets op en dus werd beslist om dit gebouw te verkopen. De kerk – al vele jaren ontwijd – werd lang gebruikt als turnzaal voor het schooltje ernaast, waar nu AZ Tegels is gevestigd. Het gebouw staat nu leeg. Samen met de gronden is het ongeveer 2.000 m² groot. Ooit werd de grond waar het beeld De Memmer opstond wellicht symbolisch in bruikleen gegeven aan de Mennewijk, maar na de verhuis van dit beeld in het voorjaar van 2018 naar de rotonde in de Bruggestraat, ter hoogte van ’t Mennefrietje, telt die bruikleen niet meer. Naar we vernamen, is er alleszins nooit geen officiële eigendomsoverdracht geweest. Weldra zal de kerkfabriek meer nieuws laten weten rond deze verkoop. (PADI)