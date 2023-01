Kerkfabriek Sint-Laurentius organiseert benefietconcert voor Oekraïne: “Ze kunnen alle hulp gebruiken”

De kerkfabriek van de Sint-Laurentiusparochie organiseert op zondag 15 januari een benefietconcert voor de mensen in Oekraïne, met het internationale muziekgezelschap La Chapelle Sauvage. Met de opbrengst worden goederen naar het oorlogsgebied gebracht. “De Oekraïners kunnen alle hulp gebruiken.”

In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Sindsdien woedt er een wrede oorlog. Heel wat Oekraïners sloegen op de vlucht, maar veel mensen bleven achter en vallen door de bombardementen vaak zonder verwarming of elektriciteit. “Dus ook als het bitter koud is. We willen de mensen in Oekraïne helpen. Wij kunnen ons hun leefomstandigheden amper voorstellen”, zegt Jan De Potter van de kerkfabriek Sint-Laurentius.

Daarom nodigt de kerkfabriek op 15 januari het gezelschap La Chapelle Sauvage uit. “La Chapelle Sauvage is een gezelschap onder leiding van de jonge Gentse dirigent Karel De Wilde. Het bestaat uit heel wat nationaliteiten en brengt klassieke muziek.”

Olha en Mariel zijn twee Oekraïense vrouwen die door de oorlog in Wielsbeke terechtkwamen. “We hadden nooit gedacht dat we een oorlog zouden meemaken. We begrijpen niet waarom Rusland niet vecht tegen het leger, maar tegen onze burgers. Dit is een genocide. We hebben nog familie in Oekraïne. Als er daar geen elektriciteit is, kunnen we hen dagenlang niet bereiken.”

Tijdens het concert zullen Olha en Mariel hun verhaal doen, in het Nederlands. “Niemand kan begrijpen wat wij doormaken. Het concert is een mogelijkheid om het diepste van onze ziel bloot te leggen aan de Wielsbeekse mensen.” Voor het nieuwe jaar wensen ze één ding: “Vrede. En als de oorlog voorbij is, willen we teruggaan. Oekraïne is onze thuis.”

Met de opbrengst van het concert zamelt de kerkfabriek goederen in om te transporteren naar het oorlogsgebied. “We kunnen de oorlog niet stoppen, maar we kunnen de mensen daar wel een hart onder de riem steken”, besluit Jan De Potter.

15 januari, Sint-Laurentiuskerk, 16 uur. Tickets: 15 euro (volwassenen) en 5 euro (kinderen). Facebook-evenement Benefietconcert voor Oekraïne, www.wielsbekeleeft.be.