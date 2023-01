Kerkenbeleidsplan bijgesteld na goedkeuring Brugse bisschop: “Er komt onder meer een nieuwe aanbouw bij de Wijnbergkerk”

Dat de Sint-Theresiakerk ontwijd wordt en zal dienst doen als polyvalente ruimte voor de Posthoornschool, werd eind vorig jaar gezamenlijk door de scholengemeenschap, de Pastorale Eenheid en de gemeente bekend gemaakt. Maar ook voor de andere kerken werd het kerkenbeleidsplan bijgesteld.

Het voornaamste nieuws betreft de Sint-Theresiakerk. Sinds 1 januari zijn er geen weekendvieringen meer en vanaf 1 september zal de parochie helemaal opgegeven worden. De kerk wordt als polyvalente ruimte ingericht voor de Posthoornschool en als ruimte voor gemeentelijke dienstverlening.

Ook voor de andere Wevelgemse kerken oogt de toekomst nu duidelijker. “Eind 2017 werd het kerkenbeleidsplan voor de parochiekerken van de gemeente goedgekeurd“, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “Ondertussen zijn er voor de kerken in Wevelgem en Gullegem haalbaarheids- of bestemmingsonderzoeken uitgevoerd en afgetoetst. Sinds de opmaak zijn er ook een aantal zaken gewijzigd, zoals een aantal omgevingsfactoren en de samenvoeging van de verschillende Wevelgemse kerkfederaties. De visie op de toekomst van kerkgebouwen is verder gerijpt, zodat een actualisatie aangewezen was. Die is ondertussen goedgekeurd door de bisschop van het bisdom Brugge en door de gemeenteraad.”

Sint-Hilarius en Onbevlekt Hart van Maria

De Sint-Hilariuskerk blijft de hoofdkerk. Wel wordt gekeken om medegebruik voor andere doeleinden mogelijk te maken. De Wijnbergkerk dient nu al als repetitieruimte voor onder meer het Wevelgems Harmonie Orkest en koor Echo. “Ook culturele voorstellingen vinden steeds sneller hun weg naar het Onbevlekt Hart van Maria”, vervolgt de burgemeester. “Meer bergruimte en sanitair zijn wel aangewezen. Een nieuwe aanbouw is daarom opgenomen in de plannen.”

Sint-Amanduskerk Gullegem

De Sint-Amanduskerk wordt mee opgenomen in de centrumvernieuwing van Gullegem. De kerk zal nog altijd dienst doen als liturgische ruimte, maar de ruimte wordt kleiner gemaakt. Wat er precies komt is nog niet helemaal duidelijk, een belevingsbibliotheek en een antennepunt voor de dienst burgerzaken behoren tot de mogelijkheden.

“Ook hier wordt een sanitair blok voorzien, net zoals bureauruimte en een terras op het eerste verdieping. De aanpassingen zijn niet voor de korte termijn, maar zijn gekoppeld aan de centrumontwikkeling van Gullegem en de evolutie van het kerkbezoek”, besluit burgemeester Jan Seynhaeve.