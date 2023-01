Kerk van Lichtervelde staat in de steigers

Als je langs de kerk van Lichtervelde passeert, zal je vooral steigers zien. De werkzaamheden kaderen in de restauratie van het kerkgebouw, de gevels en het dak.

De restauratie wordt gefaseerd: op dit moment zijn ze bezig aan fase twee. In 2019 werd in een eerste fase de toren en de voorzijde aangepakt. Aannemer van de werken is Aquastra uit Menen, architect is Thierry Logier uit Diksmuide. Schepen Steven Kindt, verantwoordelijk voor Patrimomium en openbare werken, is bevoegd voor de werken. De duurtijd wordt voorzien op iets meer dan één jaar.

Totale kostprijs van de renovatiewerken bedraagt 755 503 euro.