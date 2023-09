Keramiekatelier Sliek opent in Ruiselede: “Creëren en helpen creëren”

Op woensdag 4 oktober beginnen Igor Lanoye (52) en Nico Patteeuw (56) officieel met hun keramiekatelier Sliek. Je zal er workshops kunnen volgen, maar ook sculpturen en tafelgerei kunnen vinden.

18 jaar geleden begon Igor Lanoye met het maken van keramieken kunstwerken, waarmee hij ook internationaal scoorde. Toen hij samen met zijn partner Nico Patteeuw naar Frankrijk verhuisde om daar een B&B uit te baten, kwam die hobby even op een laag pitje te staan. “Ik begon servies te maken voor ons bedrijf en ook onze gasten waren enthousiast over die producten. Door covid besloten we terug te keren naar België en zo kwamen we in Ruiselede terecht”, aldus Igor.

“We weten wat er nodig is om een goed bord te maken” – Igor Lanoye

Naam

De naam Sliek kwam er na lang nadenken, vertelt Igor: “We dachten eerst aan vuurwerk omdat we dingen met vuur maken, maar we waren bang dat dat verwarring zou brengen. Daarom zijn we in het West-Vlaams gaan denken en kwamen we met wat vrienden bij Sliek uit, slijk in het dialect.”

Ervaring

Wat Igor leerde van zijn ervaringen in zijn B&B, neemt hij ook mee in zijn nieuwe uitdaging. “We weten heel goed wat er nodig is om bijvoorbeeld een goed bord te maken. Het moet namelijk veel kunnen verdragen en tegen een stootje kunnen. Door onze ervaring weten we bijvoorbeeld wat een glazuur nodig heeft om te voldoen aan de eisen van een goed product.” (MG)