Kenny verloor te weinig vingers om recht te hebben op een uitkering, dus stappen zijn vrienden voor hem naar Compostela

Vicky Logghe (32) en Tiny Decoster (52) vertrekken in juli op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Met die tocht willen ze hun goede vriend Kenny Priem (41) een hart onder de riem steken, die het topje van zijn pink en zijn middel- en ringvinger verloor. Kenny droomt van een prothese maar die kost 35.000 euro.

Het was op 5 oktober 2020 dat het leven van Kenny Priem (41) en zijn partner Mariet Vandeweghe (35) een drastische wending nam. “De coronacrisis was toen volop aan de gang en ik had veel tijd, dus besloot ik de kinderkamer te renoveren voor ons dochtertje Cézanne”, vertelt Kenny. “Bij het afzetten van de tafelzaag maakte ik een verkeerde beweging met mijn hand waardoor mijn vingers in het zaagblad belandden.” Op het eerste moment had Kenny niet door wat er aan de hand was. “Wanneer ik het bloed zag spatten, had ik pas door hoe ernstig de situatie was. In afwachting van de hulpdiensten ging ik op zoek naar mijn vingers en uiteindelijk vond ik er twee van de drie.”

Geen tussenkomst

Kenny werd per ambulance naar het AZ Delta in Rumbeke gebracht, maar daar kreeg hij te horen dat het weefsel van zijn vingers te verbrijzeld was om ze te kunnen redden. Na tien maanden intensieve kinesitherapie, kreeg Kenny te horen dat zijn herstel goed verlopen was. “Toen werd aan mij ook een nieuw soort prothese voorgesteld, namelijk de ‘Naked Prostethics’. Dat zijn op maat gemaakte duurzame en functionele prothesen.”

Begin 2022 kreeg Kenny te horen dat hij in aanmerking komt voor de prothese. “De prijs voor zo’n prothese met twee vervangvingers komt op 35.000 euro”, zegt Kenny, die ook geen tussenkomst krijgt van het ziekenfonds. “Omdat het om een ongelukje tijdens het renoveren ging en ik niet mijn volledige hand kwijt ben, kom ik niet in aanmerking.”

Walk4hand

Toch bleven Kenny en Mariet niet bij de pakken zitten. Samen met twee Wingense vrienden, Vicky Logghe en Tiny Decoster, richtten ze ‘Walk4Hand’ op. De twee waren al langer van plan om een tocht naar Compostela te maken. “We wilden er een goed doel aan koppelen”, vertelt Vicky. “Toen dachten we aan Kenny en Mariet.” Het idee om hun voettocht aan een inzamelactie voor prothesen te linken, was iets wat Kenny en Mariet toch even moesten laten bezinken. “Dat is geen beslissing die je zomaar neemt.”

Nu zijn we een maandje verder sinds het viertal Walk4Hand oprichtte. “We zamelden tot nu toe al 5.000 euro in”, vertelt Mariet. Tijdens de tocht die Tiny en Vicky op 1 juli starten, zal het duo nog meer geld proberen op te halen. “We hebben de tocht in 32 etappes opgedeeld. Elke etappe kan gesponsord worden door een bedrijf en die etappe zullen we dan opdragen aan hen”, legt Tiny uit.

Tiny en Vicky zullen hun volledige tocht vastleggen en delen op de Facebookpagina en website van Walk4Hand.