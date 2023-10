Kenny Desaever (Van Moer Logistics): “U19 finetunen”

Net als dit seizoen zal Kenny Desaever ook volgend jaar de junioren van het Van Moer Logistics Cycling Team begeleiden. Hij overtuigde heel wat renners om in 2024 voor de jeugdploeg uit het Waasland te koersen.

Desaever – zijn dochter Aiko koerst bij de aspiranten – kon heel wat West-Vlamingen overtuigen om voor Van Moer te kiezen. Zeno Durie, Thor Dayer, Briek Plasman, Stan Deram, Guillaume Depreitere en Matti Louagie zetten de stap naar de Wase ploeg. Bovendien treedt Thomas Chamon toe tot de staf van het team. “Volgend jaar willen we onze werking bij de U19 wat finetunen”, benadrukt Desaever. “We gaan meer focussen op tijdrijden en klimmen. Vandaar dat we klimprofielen als Matti Louagie en Stan Deram aantrokken. In de klimkoers in Herbeumont was Matti mee met de top acht tot hij diep in de finale lek reed. Stan is veldrijder, maar gaat zich iets meer op de weg concentreren. Ook hij is een klimmerstype. Briek Plasman is een allrounder, Zeno Durie probeert offensiever te koersen en Thor Dayer is nog een groentje. Hij komt uit het voetbal, heeft een sterke sprint en rijdt heel offensief.” Desaever ziet Jenthe Verstraete verhuizen naar Crabbé. En Senne Brys, de Belgische nieuwelingenkampioen, gaat aan de slag bij een Nederlands team dat gelinkt is aan Jumbo-Visma. Twee speerpunten die Van Moer verlaten. “Jenthe verhuist omdat hij bij Crabbé meer materiaal krijgt”, weet Desaever. “Senne kiest voor een nieuw team met zes Nederlanders en zes buitenlanders. Hij is één van de twee Belgen bij deze nieuwe ploeg. Louis Weyts en Matijs Van Strijthem blijven Van Moer wel trouw.”

Beter scoren

De Wase ploeg deed het dit seizoen niet onaardig. “We zitten aan 22 zeges en haalden in UCI-koersen twee of drie podia”, besluit Desaever. “Vorig jaar werden we in die UCI-koersen nog naar huis gereden, mochten we blij zijn als één of twee renners aan de streep kregen. Vooral onze eerstejaarsjunioren deden het goed. Beter scoren in het tijdrijden en het klimwerk is voor volgend seizoen een doel.” (HF)