Kennismaking met Online snoepwinkel De Spekke van Kimberly Cottignies

Kimberly Cottignies organiseert in april opendeurdagen in haar online snoepwinkel ‘De Spekke’ in Kasteelgoed 9 in Lendelede. “Onze klanten en al wie geïnteresseerd is kunnen dan kennismaken met wie er achter die ‘lekkere’ webshop zit en wat je elke dag bij ons aan snoep online kan kopen”, zegt ze.

Kimberly Cottignies (39) is afkomstig van Meulebeke en is de partner van Sam Devolder (36) en de moeder van Renske (13), Jitske (12) en Bas (10). “Vier jaar stond ik op diverse markten met fantasie- en haaraccessoires”, zegt Kimberly. “Ik volgde daarna een opleiding als zorgkundige en kon aan de slag bij ‘Solidariteit in het Gezin’, nu geïntegreerd in I-Mens. Maar ik wilde ook wel ooit een keer iets beginnen als zelfstandige. Tijdens de coronaperiode kwam bij mij het idee op om die droom te realiseren.”

“Dat die droom een online snoepwinkel werd zal wel te maken hebben met herinneringen uit mijn jeugd toen ik regelmatig eens binnensprong in het ondertussen verdwenen ‘spekkenwinkeltje’ aan de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in Meulebeke. Met weinig centen kon je daar lekkere snoep kopen. En de beste vrienden van mijn ouders hadden een snoepkraam.”

Nostalgische snoep

“De brainstorm tijdens corona resulteerde in de opstart van snoepwinkel De Spekke. Het werd een online winkel omdat ik de investeringen beperkt wilde houden. Het moest trouwens ook nog combineerbaar zijn met mijn job als zorgkundige.”

Kimberly begon al begin vorig jaar met de voorbereiding van De Spekke. “Onder andere met het selecteren van een assortiment snoep waarvoor ik ook al een keer te rade ging bij onder andere de ouders om te weten te komen waar zij als kinderen verzot op waren en waar ze nu verzot op zijn. We ontwierpen ook zelf onze website. Op 1 september van vorig jaar ging De Spekke van start. Met een ruim aanbod aan schepsnoep, nostalgische snoep als drop en karamel, confiserie, snoepdoosjes, snoeptaarten, enz… En nu Pasen er zit aan te komen hebben we ook allerlei chocoladefiguurtjes in huis.”

Kimberly zorgt er voor dat de bestellingen zo snel mogelijk geleverd worden. “Als het bestellingen uit Lendelede of omgeving zijn, leveren wij die zelf aan huis. Andere bestellingen worden via de post verstuurd en ook daar hoef je – naargelang het uur dat je online bestelde toch ook maar 1 tot 2 dagen op te wachten. En nog dit: je kunt bij De Spekke ook intekenen op een snoepabonnement waarbij je wekelijks, tweewekelijks of maandelijks een snoeppakket toegestuurd krijgt.”

Pop-up

“Na een half jaar online werken vond ik het hoog tijd om onze klanten en ook alle andere snoepliefhebbers eens bij ons thuis te laten kennismaken met De Spekke. Voor de gelegenheid zorgen we voor een pop-up snoepwinkel in onze woning. Iedereen is welkom op 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 en 16 april telkens van 9.30 tot 18 uur. Die dagen kan je een kijkje nemen achter de schermen van mijn snoepwinkel. En als alles verder goed gaat, zet ik misschien wel ooit eens de stap naar een permanent snoepwinkeltje. Tenminste als ik een geschikte locatie vind.”

Info en bestellen kan op www.despekke-lendelede.be, despekke.lendelede@gmail.com en 0476 52 93 03.