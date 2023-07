Kennismaken met heksen: Nieuwe hotspot neemt je mee langs magisch wandelpad

De gemeente Zonnebeke heeft een nieuwe toeristische hotspot op de hoek van het Polygoonbos geopend. Deze hotspot biedt een mooi uitzicht, maar wijst ook de weg naar een ‘magisch’ wandelpad, waar de bezoeker kennismaakt met de tien heksen van Beselare.

De nieuwe toeristische hotspot aan de rand van het Polygoonbos trakteert de bezoekers niet alleen op een prachtig uitzicht. Ter plaatse kan men ook comfortabel uitrusten op de picknickplaats. “Infoborden vertellen de geschiedenis van het eeuwenoude bos. Vlakbij staat het cortenstalen silhouet van een Australische soldaat die voor zich uit staart. Net als een eeuw geleden speurt hij de frontlijn bij Broodseinde en Passendale af. De hotspot laat toe heel ver te kijken over het landschap. Het zal wellicht niemand verwonderen dat het hoger gelegen Zonnebeke van strategisch belang was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wie de hoogten aan de heuvelrug tussen de Leie- en IJzervallei bezat, domineerde het slagveld”, stelde toerismeschepen Joachim Jonckheere (#team8980).

Zonnebeke is echter meer dan oorlog. Vanaf de hotspot is Lowie, de uil van meesterheks Sefa Bubbels de gezel van de wandelaars langs kronkelende paadjes door het Vredesbos en Reutelbos.

Magie

Op het traject maakt de wandelaars kennis met de tien heksen van Beselare. Op het traject staan houten beelden en je luistert naar de verhalen van de heksen via QR-codes. “Met de hotspot en de ontdekkingstocht van Lowie wekt de gemeente de Beselaarse heksen tot leven. Je verkent zo onze omgeving maar ook onze geschiedenis, een totaalbeleving. Wie meer informatie over de heksen wenst, kan ook terecht op de recent geopende kiosk in Beselare (tussen het Salinasplein en het Neerhof). Ook daar lees je meer over onze tovenaressen en hun legendes”, aldus schepen van Toerisme Joachim Jonckheere.

Beleving

“Dit project is een belangrijke realisatie binnen het reglement Beleef West-Vlaanderen, de ontwikkeling van een hotspot voor fietsers en wandelaars. Bedoeling is dat we op de provinciale routes en netwerken veel plaatsjes zoals deze kunnen inrichten. Veel mensen houden er van om te fietsen en wandelen maar stoppen ook graag eens onderweg, op een mooie picknickplaats of een gezellig terrasje”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu bij de opening.

Wie voorbereid aan de wandeling wil beginnen, kan een wandelbrochure afhalen bij de dienst toerisme in het Kasteelpark. (Noël Vandewiele)