Kenneths zonsondergang prijkt binnenkort op Blankenbergse postzegel

Stad Blankenberge brengt eind november een nieuwe reeks postzegels uit en daar zal ook de mooie zonsondergang van Sint-Niklazenaar Kenneth Willockx op te zien zijn. Iedereen kon tussen 1 juni en eind augustus zijn of haar favoriete kiekje insturen voor de postzegelwedstrijd.

“Uit meer dan honderd inzendingen kwam Kenneth als winnaar uit de bus: de Pier is en blijft het visitekaartje van Blankenberge en zijn foto bij zonsondergang sprong eruit door de prachtige warme kleuren. Het is een uniek beeld”, zegt schepen van Toerisme Patrick De Klerck (Open VLD).

Kenneths foto prijkt binnenkort op de nieuwe reeks Blankenberge-postzegels en hij krijgt als winnaar ook twee volledige vellen cadeau. “We zullen op regelmatige tijdstippen opnieuw via een bevraging bij de bevolking en toeristen, andere foto’s van iconische plaatsen in Blankenberge in een postzegel verwerken. Ook de andere zegels zijn nog steeds beschikbaar”, aldus nog schepen De Klerck.