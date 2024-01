Kempische groep neemt Heuls verzekeringskantoor Cambien over

De Kempische verzekeringsgroep Hillewaere legt de hand op het Heulse Verzekeringen Cambien. Verzekeringen Cambien, met kantoor in de Vier Linden, is al zo’n tachtig jaar een gevestigde waarde in de verzekeringsmakelarij, maar wordt nu onderdeel van de Hillewaere Groep

Telgen Bruno en Frederik Cambien staan al sinds 1990 aan het roer van het familiebedrijf en maken hun bedrijf nu ‘futureproof’.

De Kempische Hillewaere Groep, één van de grootste verzekeringsmakelaars van ons land, is niet aan zijn proefstuk toe in de regio. In 2022 nam het ook al de Kortrijkse Groep NBA over.

“We kijken er enorm naar uit om de handen in elkaar te slaan met Bruno en Frederik en het hele team en zo als het ware een echte Kortrijkse hub op te bouwen van waaruit wij als één grote West-Vlaamse familie de markt kunnen bedienen met oplossingen op maat. Anderzijds kunnen de broers Cambien de Hillewaere verzekeringskantoren overal in Vlaanderen hun expertise bijbrengen”, klinkt het bij Jochen Blondelle, bestuurder bij Hillewaere Verzekeringen.

Door de integratie gaat Cambien Verzekeringen nu op in de Hillewaere Groep. De naam blijft in eerste instantie behouden, maar Cambien opereert wel voortaan onder de ‘Hillewaere-vlag’ en breidt in een klap z’n dienstenpakket uit.

“Door onze kennis te delen binnen de Hillewaere Groep en een beroep te kunnen doen op een extra klankbord uit de Kortrijkse regio gaan we onze dienstverlening naar de eindklant naar een nog hoger niveau kunnen tillen”, zeggen bestuurders Bruno en Frederik Cambien die aan boord blijven in de nieuwe constellatie.