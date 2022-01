Kemmel stopt als afhaalpunt van de korte keten

In Westouter worden ter hoogte van de camping De Nachtegaal op de Rodeberg sedert april 2020 kwaliteitsvolle en duurzame producten van lokale producenten aan de Heuvellanders aangeboden. De initiatiefnemers zijn Koen Hardeman, uitbater van De Nachtegaal, en Marnique Deswarte, jarenlang bekend als het boegbeeld van het Folkfestival Dranouter. Ze worden hierbij gesteund door Vrijstaat Heuvelland. Deze organisatie opende in december van 2020 een extra afhaalpunt in De Gaper in Kemmel. Door de geringe belangstelling wordt dit afhaalpunt nu gesloten.

Keuze voor klassieke markt

Vzw Liaison staat voor samenwerking en verbinding en ijvert al enige tijd voor een Heuvellandse lokale korte keten-markt. “De eerste lockdown was de gelegenheid om van start te gaan”, legt Henk Vandaele van Vrijstaat Heuvelland uit. “Met de tweede harde reeks coronamaatregelen openden we in Kemmel een tweede afhaalpunt. Nu merken we dat de Heuvellanders blijven kiezen voor de klassieke markten waardoor we niet langer een afhaalpunt in Kemmel zullen bemannen.”

Klant opzoeken

Vrijstaat Heuvelland wil daarmee echter het verhaal van de korte keten niet links laten liggen. “We denken na over het organiseren van een aantal pop-up markten in onze dorpen waar de klanten kunnen kennismaken met lokale producten. Met de website zijn wij in ons aanbod passief, we wachten tot de klant komt, met onze pop-up markt willen we actief naar de klant toestappen en willen we actief de klant opzoeken. En via een markt werk maken van een beleving”, aldus nog Henk Vandaele. Voor Vrijstaat Heuvelland is deze aanhoudende coronaperiode natuurlijk geen zegen om een concrete uitwerking te plannen. “In februari hopen we toch het draaiboek klaar te hebben om aansluitend in de lente te starten.”

Digitaal

In 2019 liep er in Heuvelland een marktonderzoek omtrent de korte keten markt. Dit onderzoek was een samenwerking van de gemeente Heuvelland, de Vrijstaat Heuvelland en de Hogeschool Vives-opleiding sociaal werk. In dit onderzoek werden Heuvellanders bevraagd omtrent de mogelijkheden van de korte keten markt. Het onderzoek gaf toen aan dat de Heuvellandse consument bereid was om zijn producten digitaal te kopen. Een belangrijke voorwaarde was wel de mogelijkheid tot vlotte afhaalpunten. De praktijk, of misschien corona, heeft ondertussen aangetoond dat dit niet zo is. Aansluiten op een klassieke markt zoals die er zijn in Nieuwkerke, Westouter en Wijtschate is volgens Henk Vandaele niet haalbaar. “Dit is wat te hoog gegrepen voor ons. We draaien dan ook op vrijwilligers”, besluit hij.