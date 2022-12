Kemmel opent vlindertuin om sterrenkindjes te herdenken

De gemeente Heuvelland heeft op de begraafplaats van Kemmel een vlinderveld aangelegd. Dit gebeurde op de Wereldlichtjesdag, zondag 11 december . Wereldwijd komen mensen dan bij elkaar om overleden kinderen te herdenken. Het Vlinderveld is er voor die kindjes die te vroeg op de wereld kwamen.

Het vlinderveld wordt gesymboliseerd door een kunstwerk van Koen Tillie. “We hopen met dit vlinderveld een mooie koesterplek te creëren voor ouders en familie. Je hebt er als ouder of nabestaande de ruimte om je stil geboren kindje of sterrenkindje te herdenken. Het gaat om kindjes die vroeg in de zwangerschap sterven. Hoewel je je kindje niet levend in je armen hebt gehouden, is het gemis daarom niet minder groot,” duidt schepen van cultuur Bart Vanacker deze bijzondere plek op de Kemmelse begraafplaats.

De vlindertuin kwam er op initiatief van Cocon. Cocon, met locaties in Kemmel en Ieper, biedt psychosociale ondersteuning aan iedereen na een verlieservaring met aansluitend een rouwproces.

Het is Koen Tillie uit Kemmel die uiteindelijk aangesproken werd om het kunstwerk te vervaardigen. De smid die eerder restauratiewerken deed in kerken en ook de leuning aan de ingang van de Warande vervaardigde koos voor een cirkelvormig kunstwerk rustend op witte zuilen.

Vlinders

“Aan de éne kant van het kunstwerk met een diameter van 80 cm rust een grote vlinder op het ijzersmeedwerk met aan de andere kant twee handen waarvan één een vlinder vasthoudt en de andere hand de vlinder laat vliegen.”

Aan het monument verrijzen ook nog eens twee kleinere zuilen met ook daarop vlinders, de ene in rust, de andere klaar om weg te vliegen. Het kunstwerk zelf is in ijzer en werd met roestkleur gespoten. “We kozen bewust niet voor cortenstaal omdat dit bij regenweer vlekken achterlaat op de dragers, in ons geval witte zuilen.”