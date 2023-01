Kelly neemt kinderdagverblijf ’t Zeepaardje over: “Uitbreiding was nodig, want we moeten dagelijks 2 aanvragen weigeren”

Er is licht aan het einde van de tunnel wat het aantal plaatsen betreft in de Oostendse kinderopvang. De uitbaatster van kinderdagverblijven ‘t Zeepaardje 1 en 2 hield er eind 2022 mee op, maar nu werd er toch een overnemer gevonden.

Kinderdagverblijf ’t Zeepaardje in de Dahlialaan 57 opende in 2015 de deuren en bood plaats aan achttien kinderen van 0 tot 3 jaar. Later kwam daar ook ’t Zeepaardje 2 bij in de Dahlialaan 1. Samen boden ze plaats aan 46 kinderen. De geruchten dat er een overname of sluiting aan zat te komen, gingen al een tijdje.

Toen de uitbaatster het nieuws in november bekend maakte dat ze er eind december mee zou ophouden, sloeg dat nieuws in als een bom bij de vele ouders en bij het personeel van het kinderdagverblijf. Bij ‘t Zeepaardje 1 en 2 werkten immers tien mensen. Het Vlaams Agentschap Opgroeien liet daarna ook weten dat ’t Zeepaardje in een procedure zat om ‘enkele vastgestelde tekorten’ weg te werken.

Maar er is licht aan het einde van de tunnel voor de ouders van de 46 kinderen die in ’t Zeepaardje 1 en 2 werden opgevangen. Kelly Rega (39), uitbaatster van kinderdagverblijf Baloe in de Buurtspoorwegstraat 85 in Bredene, neemt ’t Zeepaardje 1 en 2 over. De opening is voorzien voor de week van 9 januari. Kelly is in 2014 gestart met Baloe, waar achttien kindjes opgevangen worden, die binnenkort uitgebreid wordt tot 23.

“We waren op zoek naar een pand omdat onze wachtlijst heel groot is”, vertelt Kelly. “Dagelijks moeten we twee aanvragen weigeren en de ouders op een wachtlijst plaatsen. Toen we hoorden dat de twee panen van ’t Zeepaardje over te nemen stonden, hebben we die kans gegrepen. Een deel van de 46 kindjes die voorheen al in ’t Zeepaardje opgevangen werden, komt terug en de rest wordt opgevuld met mensen van op de wachtlijst.”

In de Dahlialaan 1 worden is er plaats voor 24 kindjes en in de Dahlialaan 57 kunnen 21 kindjes terecht. Kelly plant echter een uitbreiding. “We gaan het aantal in nummer 57 eerst herleiden tot 18 omdat we gaan verbouwen. Op termijn worden dat dan 26 opvangplaatsen”, legt Kelly uit.

“Net als bij Baloe gaan we de peuters van de baby’s scheiden. Dat zorgt ervoor dat de baby’s niet gestoord worden. Wij werken ook niet met respijtdagen. We sluiten geen enkele dag in het jaar. Bij Baloe zijn we zelfs op zaterdag open. Dat willen we in Oostende ook op termijn, als de lijst in Baloe op zaterdag vol geraakt.”

Kelly besloot om in het thema van Baloe te blijven en kiest in plaats van ’t Zeepaardje 1 en 2 voor de namen Mowgli en Bagheera. Ze heeft naar eigen zeggen geen schrik door de vele ontwikkelingen in de sector. “Er is al heel veel te doen geweest rond kinderdagverblijven, maar wij hebben een goede reputatie. Ik heb dus niets te vrezen. We merken bij de ouders dat er heel veel vertrouwen is en laat dat nu net het belangrijkste zijn”, besluit Kelly, die de steun krijgt van haar vriend Frederik Vanhoorenweder (44).