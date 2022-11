Kelly en hulpbehoevende zoon Justin ruilen plantjes in Juke’s stekjesbib: “We amuseren ons er enorm mee”

Kelly Claeys (42) stopte met haar job als boekhouder om fulltime voor haar zoon Justin te zorgen, die in december 19 wordt, en een verstandelijke beperking heeft. Ze verhuisde met haar gezin vanuit Lissewege naar Beernem en startte daar, vanuit hun nieuwe woning, Juke’s stekjesbib op.

“Mijn zoon is enorm graag met planten bezig en ik was op zoek naar een hobby die we samen konden doen. Hij mag de plantjes in een nieuw bakje steken of wortels die nog moeten groeien in een potje water zetten en ik doe dan de rest. Op die manier zijn we samen bezig en we amuseren ons er enorm mee!” vertelt Kelly. “De naam Juke is dan ook een samenvoeging van onze namen, ju verwijst naar Justin en ke naar Kelly. Ik vond het belangrijk dat het echt iets van ons tweeën was.”

Kangoeroewonen

Het gezin doet momenteel aan kangoeroewonen. Kelly en haar man Wim Van de Kerckhove (47) wonen op de benedenverdieping en de drie zonen vertoeven boven. Het is dan ook de bedoeling dat de bovenste verdieping de vaste woonplaats van hun jongste zoon Justin zal worden wanneer de oudste twee zonen uit huis gaan.

“Na 20 jaar in Lissewege was het voor ons heel duidelijk dat we daar niet konden blijven wonen”, aldus papa Wim. “We vonden gewoon geen dagbesteding voor Justin. Er waren zeer weinig kleine zelfstandigen waar hij eventueel zou kunnen helpen of sociale verenigingen waar hij bij terechtkon. Dat vinden we hier in Beernem wel.”

Justin verblijft momenteel enkele dagen in de week bij Hoeve ’t Veldzicht, een dagcentrum in Beernem, waar zorg voor mensen met een beperking centraal staat. De rest van zijn tijd besteedt hij thuis. Tijdens corona kon mama Kelly dit veel gemakkelijker combineren met haar job, maar sinds kort ligt dat veel lastiger. Veel werknemers zijn namelijk niet erg happig op het aannemen van mensen die ouders zijn van kinderen met een beperking.

Veel vooroordelen

“Toen we verhuisden naar Beernem, heb ik beslist om mijn toenmalige job als boekhouder stop te zetten. Ik heb dan hier in de buurt nog eens gekeken bij enkele boekhoudkantoren, maar er zijn vaak enorm veel vooroordelen. Als ik laat vallen dat ik thuis een kind heb dat zorg nodig heeft, hoef ik niet meer terug te komen. Terwijl ik perfect werk zoals boekhouding zou kunnen combineren met die zorg, als ik van thuis uit zou mogen werken”, getuigt ze.

Nu ze fulltime thuis is en voor Justin zorgt, zoekt Kelly geregeld kleine projecten die ze samen met haar zoon kan doen. De stekjesbib is een concept waar ze al langer mee in haar hoofd zat, en na wat opzoekingswerk kwam ze tot de conclusie dat er in regio Beernem nog geen stekjesbib was, het perfecte moment om daar verandering in te brengen dus!

“Ik was eigenlijk van plan om pas volgende zomer te starten, maar toen ik op facebook vroeg of er interesse zou zijn in het initiatief, was er meteen veel enthousiasme. Ik ben er dan maar onmiddellijk ingevlogen!” zegt Kelly.

Facebookpagina

Dus wie nood heeft aan enkele nieuwe huiskamerplantjes kan sinds kort terecht bij Kelly en haar zoon Justin in de Wellingstraat 5 in Beernem. Je kan gerust je portefeuille thuislaten, want bij Juke’s stekjesbib wordt volop aan ruilhandel gedaan. Het idee is dat je zelf een plantje meeneemt en het dan inruilt voor eentje uit de bib. Tot enkele weken geleden had Kelly nog een grote plantenkast buiten staan waar iedereen vrij een plantje kon ruilen, maar sinds enkele dagen zijn de temperaturen te laag en worden de plantjes binnen gehouden.”

“De plantjes blijven wel allemaal te bezichtigen door het raam van hun woning en wie graag eentje wil ruilen kan een berichtje sturen via hun facebookpagina Juke’s stekjesbib. Als je toch geen plantje hebt om te ruilen, maar wel graag eentje uit de stekjesbib wil meenemen, kan je op eigen initiatief een kleinigheid in de spaarpot steken. Die opbrengsten worden gebruikt voor de aankoop van potgrond en andere middelen die ze nodig hebben om goed voor de planten te zorgen.

