Kelly en Bart schenken 500 euro voor nieuwe reddingsboot

Kelly de Brauwere en Bart Laforce schonken zaterdagmorgen 500 euro aan de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR).

“De opbrengst van onze jaarlijkse kerstmarkt met tombola in de St.-Amand, die intussen al voor de vijfde keer plaatsvond. Met de opbrengst steunen we elk jaar een lokaal goed doel”, klinkt het. De centen gaan naar de nieuwe reddingsboot die de VBZR momenteel in Nederland laat bouwen. “We zitten nog altijd mooi op schema”, zegt ondervoorzitter Jannis Vermoere. “Deze week werd het casco afgerond en ook de motoren en assen zijn reeds geplaatst. We gaan dus stilaan richting de afwerkingsfase.”

Toch zal het volgens Jannis nog een tijdje duren eer de nieuwe reddingsboot in gebruik genomen kan worden. “Hij zal deze zomer wel al een eerste keer het water in gaan, maar komt pas in het najaar naar Blankenberge. En dan zijn er eerst ook nog een hele reeks testvaarten nodig voor hij definitief te water kan. Het plaatsen van de zoeklichten is bijvoorbeeld ook iets wat op het water moet gebeuren”, klinkt het.

De officiële inwijding zal dus eerder voor in het voorjaar van ’24 zijn. Voor de afwerking van de nieuwe reddingsboot wordt opnieuw een beroep gedaan op sponsors. “We willen onze dankbaarheid uitdrukken voor al wie ons tot nu toe reeds financieel tegemoetkwam. Onze nieuwe reddingsboot zal meteen ook de snelste van de hele kust zijn, maar als het op het redden van mensen aankomt, dan telt elke seconde. Met de VBZR voeren we gemiddeld zo’n 135 interventies per jaar uit”, aldus nog Jannis Vermoere.

Steunen kan nog steeds via deze link of een mailtje naar info@vbzr.be.