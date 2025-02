Kelly dingt mee naar het kroontje van Miss Wellness Beauty: “Op aanraden van mijn vriend”

Ook dit jaar gaat de wellness en beautysector via een missverkiezing op zoek naar een geschikte ambassadrice. Een van de finalistes is Kelly Vandeputte, die het schoonheidssalon BeautyTime in Veurne runt. “Ik wil vooral veel bijleren, ook over mezelf.”

Kelly Vandeputte (33) is de partner van Vincent Claerebout (36) en de trotse mama van de tweeling Lena en Luka (6). Ze werkt parttime als anesthesieverpleegkundige in het operatiekwartier van AZ West. Daarnaast startte ze in 2021 met haar schoonheidssalon BeautyTime, in bijberoep. Eerst in Lo-Reninge, maar ondertussen in Veurne, waar ze momenteel volop in de verbouwingswerken zitten. En alsof zij daarmee nog niet genoeg om handen heeft, is Kelly nu ook in de running om Miss Wellness Beauty 2025 te worden.

Huidproblemen

“Ik ben destijds gestart met een opleiding om te waxen en gelnagels te plaatsen. Al gauw focuste ik mij echter op permanente laserontharingen en onlangs schoolde ik mij zelfs bij tot skin expert. Waar andere schoonheidsspecialisten die standaardverzorgingen aanbieden, los ik dus liever huidproblemen op. Denk daarbij bijvoorbeeld aan acne, rimpels, of een vettige of gevoelige huid. Vooreerst kan ik mij zo beter onderscheiden en bovendien levert dit mij meer voldoening op, omdat ik daarmee echt mensen kan helpen. Ik ben een verpleegster, hé”, glimlacht Kelly.

“Zo ligt dit dus in het verlengde van mijn hoofdberoep, waar ik vooral de ingrepen op de plastische chirurgie heel fascinerend vind. Je gezicht is het eerste wat iemand van jou te zien krijgt. Draai of keer het zoals je wil: je voorkomen is belangrijk, want dit bepaalt mee of je je goed in je vel voelt”, stelt ze. Daarmee lijkt Kelly de perfecte kandidate voor Miss Wellnness Beauty, waarbij men elk jaar op zoek gaat naar een geschikte ambassadrice voor de sector. Naast schoonheidsspecialistes kunnen ook kapsters of personal trainsters meedingen naar het kroontje. “Toch reageerde ik aanvankelijk weigerachtig op die vraag, toen ik vorig jaar via mijn sociale media gecontacteerd werd”, zegt ze.

“Op een podium paraderen is immers ver buiten mijn comfortzone en er doken meteen doemscenario’s van doorgeknipte bikini’s en gesaboteerde naaldhakken bij mij op. De organisatie overtuigde mij echter door te stellen dat het veeleer om het werk dan om je uiterlijk gaat bij deze verkiezing. Bovendien delen alle kandidates dezelfde passie en is er geen sprake van een concurrentiestrijd. Uiteindelijk trok mijn vriend me over de streep, want hij vond dat ik deze unieke kans niet mocht missen. Ondertussen was ik zelf ook wel benieuwd geworden naar deze ervaring”, geeft Kelly toe. Na de persvoorstelling van de twintig finalistes, in december vorig jaar, gaat nu het echte programma van start. “De komende maanden krijgen wij heel wat workshops en opleidingen van de verscheidene sponsors, en bezoeken we samen een vakbeurs. Daarnaast zijn er ook media- en choreotrainingen en fotoshoots, en gaan we met de hele groep op reis. Dit allemaal in aanloop naar de finale, die op zaterdag 26 april plaatsvindt in het Hilton Hotel in Antwerpen. Dan moeten we ons kunnen bewijzen”, weet Kelly.

Nieuwe klanten

Haar kansen kan ze nu nog niet inschatten. “Uiteraard zou ik graag winnen, maar daar ben ik helemaal nog niet mee bezig. Ik verwacht vooral een leuke tijd te beleven, waarbij ik nieuwe mensen, technieken en merken wil leren kennen. Daarnaast hoop ik met mijn deelname mijn nervositeit wat te kunnen temperen, en wil ik ook wat assertiever worden. Wie weet levert het mij ook wat nieuwe klanten op. Dit interview is alvast mooi meegenomen!”

Je vindt BeautyTime in de Klinieklaan 30. Meer info: www.beautytimekelly.be.