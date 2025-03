Kelly (17) heeft papegaai Tico terug na dagenlang zoeken: “Ik huilde vaak, maar gaf nooit op”

Kelly Scheldeman (17) trotseerde dagenlang regen en wind om haar ontsnapte papegaai Tico te zoeken en te vangen. Met massale hulp van de buurt en de brandweer kwam ze een paar keer erg dichtbij, maar de vogel bleef ontsnappen. “We vreesden dat hij een verschrikkelijke dood zou sterven.”

“Tico is een droom die uitkwam: we waren al lang op zoek naar een eigen papegaai”, vertellen Kelly Scheldeman (17) en haar mama Carla Dumoulein (50). “Hij is een mooie grijze roodstaartpapegaai van bijna een jaar oud. We laten hem vaak uit zijn kooi om hem in de watten te leggen en slaagden er altijd in om hem binnen het huis te houden.”

Afgelopen woensdag ging het mis. “Tico zat op het openstaande deurtje van zijn kooi, zoals zo vaak”, zegt Carla. “Toen mijn partner Mario thuiskwam, sprong hij van het deurtje op de luster in de living en daarna op het dak van de kooi. Ik probeerde hem te grijpen, terwijl ik de garagepoort hoorde opengaan. Plots nam Tico een vlucht naar beneden door de openstaande deur naar de garage en via de open poort naar buiten. Hij vloog meteen omhoog tussen de huizen. Het regende heel hard en hij was niet meer te vinden.”

‘s Nachts op zoek

Regen of niet, het gezin bleef urenlang zoeken in hun wijk in de Wervikse deelgemeente Geluwe. “Pas vrijdag kregen we een eerste teken van leven”, aldus Kelly die zelfs ’s nachts ging zoeken en de hulp inschakelde van de buurt met herhaaldelijke oproepen via sociale media. “We kregen uiteindelijk honderden reacties binnen. Iemand dacht hem vrijdagochtend te horen fluiten in een andere wijk in Geluwe. Ik ging ter plaatse met de fiets in regen en wind. Terwijl ik floot om hem te lokken, vloog hij rakelings boven mijn hoofd. Ik volgde hem een paar straten tot hij landde in de top van een hoge boom langs de Stampkotstraat in Geluwe.”

Twee keer brandweer

Kelly belde Brandweer Westhoek om de vogel te helpen vangen. “Nog voor hun komst steeg Tico op”, zegt de jonge vrouw, die opnieuw de achtervolging inzette. “Ook al was ik kletsnat en kleurden m’n handen bloedrood door de koude. Plotseling kon ik hem spotten in een boom langs de Lourdesstraat in Geluwe. Opnieuw belde ik de brandweer, die me een veiligheidsharnas aandeed en in de lucht tilde met hun brandweerwagen. Dat was onze beste kans, maar toen we er bijna bij waren vloog hij weer weg.”

Meeuw

Volledig verkleumd moest Kelly de aftocht bazen, toch gaf ze niet op. “Zaterdagvoormiddag kregen we de melding dat Tico in een boom zat bij de Lidl-vestiging in Menen. Iemand probeerde hem te lokken met appeltjes en zaadjes. Helaas werd hij opgeschrikt door een meeuw die opdaagde. Ik kwam ter plaatse en zocht verder in de buurt. Tevergeefs. In de namiddag kwam een verlossend bericht vanuit de Wervikse deelgemeente Kruiseke, die kilometers verder ligt. Op het platteland werd hij er opgemerkt door een paar kindjes. Tico zat op een tuinhuis en hun vader kon hem uiteindelijk vangen. Tegen zaterdagavond was hij terug thuis.”

Super Mario

“Ik had het niet meer verwacht”, bekent Mario Vandenbogaerde (51), pluspapa van Kelly en bekend als Super Mario in de dartswereld. “Hij is verder geraakt dan we ooit durfden denken en vreesden dat hij een verschrikkelijke dood zou sterven”, stelt Kelly. “Ik heb vaak gehuild, maar bleef hopen en gaf nooit op.”

Intussen geniet Tico opnieuw van de nestwarmte op de schoot van Carla. “We beschouwen hem als ons kindje. Zaterdag leek de dag van de laatste kans, want hij raakte volledig uitgeput, uitgehongerd en onderkoeld.” In z’n dekentje werd Tico zondagavond afwisselend geaaid door Kelly en haar neefje Lucas (8).

Recupereren

“We zijn opgelucht dat hij leeft en thuis is. Hij moet nog even recupereren”, zegt Kelly, die ook moet bekomen van de dagenlange zoek- en reddingsacties. “Ik heb veel spierpijn in mijn benen door dagenlang rond te fietsen en te lopen in de koude.”

Het was een groot avontuur, met de interventie op de brandweerwagen als hoogtepunt. “Gelukkig heb ik nu een hele krokusvakantie om op krachten te komen en te genieten van Tico. We zullen voortaan extra voorzichtig zijn om te voorkomen dat hij kan wegvliegen. Nog een grote dankjewel aan de vele mensen voor de massale hulp. De rust kan terugkeren.” (TP)