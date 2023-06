Keizerin Maria Theresa van Oostenrijk terug in het stadhuis

Sinds deze week hangt het portret van Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk weer in het stadhuis. De keizerin werd in de grote hal herenigd met haar man Frans I Stefan.

“Deze vorstenportretten van een anonieme meester dateren uit de 18e eeuw toen de Oostenrijkse Habsburgers over onze gewesten regeerden. Het was dankzij de gunstige economische politiek van Maria Theresia van Oostenrijk dat het Blankenbergse visserijbedrijf in de 18e eeuw een enorme bloei beleefde”, zegt Pieter Deschoolmeester, diensthoofd Archief. “Uit dankbaarheid voor deze privileges, liet de Blankenbergse stadsmagistraat destijds deze vorstenportretten schilderen.”

Het portret van Maria Theresia was enkele maanden weg voor restauratie nadat het waterschade had opgelopen ten gevolge van een lek in het dak van het stadhuis. Atelier Kerat uit Wervik van Frederik Cnockaert restaureerde dit waardevolle schilderij. “Dit portret kende geen geheimen meer voor Frederik daar hij in het verleden beide vorstenportretten al eens opfriste en restaureerde. In 2011 restaureerde Frederik met Atelier Kerat ook al Het Panoramisch Strandgezicht van Louis Van Engelen, het 14 meter brede schilderij in de traphal van het stadhuis”, zegt schepen voor Erfgoed Kathy Kamoen (Open VLD).

“We zijn blij dat deze vorstenportretten herenigd zijn en opnieuw de eerste verdieping van het stadhuis sieren. Een bezoekje aan ons stadhuis loont altijd de moeite. Je kan er tijdens de openingsuren heel wat kunstwerken bezichtigen van onder andere Masereel, Verhaeghe, Musin, Vanderhaeghen, Gadeyne, Decq, Jurewytz en Riemaker.”