KeiSafe Day voor de technische dienst van Poperinge: “Teamdag in teken van veiligheid”

“Poperinge zet in op veiligheid en welzijn op het werk. Dinsdag organiseerde de stad voor het eerst KeiSafe Day, een teamdag in het teken van veiligheid voor alle medewerkers van de technische dienst. Deze vond plaats in hun gebouwen langs de Ouderdomseweg”, zegt algemeen directeur van de stad Christophe Oreel, ‘grote baas’ van al het stadspersoneel.

Meer dan 75 technische medewerkers van de stad namen deel aan de dag. “Via vijf diverse workshops (waaronder bijvoorbeeld brandpreventie en -bestrijding) maakten de deelnemers op een niet-alledaagse manier kennis met verschillende aspecten van veiligheid op de werkvloer. Men kan het wat vergelijken met het VCA, het Veiligheidscertificaat in de Bouw. Poperinge is de eerste stad in ons land die dit organiseerde. Volgend jaar wordt een tweede editie georganiseerd, en dan krijgen alle medewerkers inspraak over de inhoud en onderwerpen die moeten aan bod komen tijdens de KeiSafe Day”, zegt Ben Haemerlinck, Beleidscoördinator Techniek van de stad.

KeiSafe Day is voor het stadsbestuur de aftrap en het project ‘werken aan een positieve veiligheidscultuur’. “Met deze workshopdag wilden we onze technische medewerkers inspireren en motiveren om bewust veilig te werken”, zei Ben Desmyter (CD&V), schepen voor Personeel.

Experts

Experts van onder andere Samurai@work en Liantis begeleidden de verschillende workshops rond gevareninschatting, risicobewustzijn, vallen en struikelen, maar bijvoorbeeld ook ergonomie en communicatie over veiligheid.

De deelnemers namen actief deel en konden ook vragen stellen en ervaringen delen. Zo werken bestuur en werknemers samen aan een veilige werkomgeving, waar mensen bewust veilig werken”, aldus nog schepen Ben Desmyter.

Het evenement vind niet toevallig plaats in de week van 28 april. Het is dan de jaarlijkse Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Quiz

Aan de dag was ook een quiz verbonden. Men moest raden hoeveel oordopjes er in een pot zaten. Het waren er 692. Rudy Verholleman was er het dichtste bij, en won 30 euro aan Pop.Kado. Rik Alleweireldt werd tweede (25 euro) en Frederik Arnaert derde (20 euro). (AHP)