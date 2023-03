Keikoppencarnaval maakt zich klaar voor carnavalsweekend: “Hoe meer confetti, hoe liever”

De 25ste Kindercarnavalstoet, op stap met de kersverse Prins Carnaval Djody, Masjer’n en de 55ste Internationale Keikoppencarnavalstoet. Het is een greep uit het goed gevulde programma van het Keikoppencarnaval van donderdag 16 tot en met zondag 19 maart Poperinge. “Confetti is in onze Hoppestad zeker toegelaten”, verzekert Lieven Ryckbosch, voorzitter van vzw Keikoppencarnaval.

De carnavalsgekte werd al goed op gang getrokken tijdens de Prins Carnaval verkiezing door Orde van de Hommelknop op zaterdag 4 maart. De Orde van de Feestneuzen breidt daar op zaterdag 11 maart een vervolg op met hun Prinses Carnaval verkiezing. Van donderdag 16 tot en met zondag 19 maart pakt vzw Keikoppencarnaval dan weer uit met hun Keikoppencarnavalsweekend.

Confetti

In verschillende steden en gemeenten geldt er een confettiverbod, maar dat is in Poperinge niet het geval. “Daar doen wij niet aan mee. Hoe meer confetti, hoe liever. De kinderen vinden dat ook fantastisch. Confetti kan tijdens het carnavalsweekend absoluut”, verzekert Lieven Ryckbosch, voorzitter van vzw Keikoppencarnaval. “Na de Kindercarnavalstoet volgt de veegmachine om de meeste confetti’s al weg te halen. Wanneer ik na het carnavalsweekend op maandagmorgen in alle vroegte naar huis wandelen zijn de stadsmensen meestal ook al hard aan het werk om de confetti uit het straatbeeld te halen.”

Op vrijdag trekt de kersverse Prins Carnaval Djody op stap en dat is ook de start van de Pardong Garçongkoers. © LBR

“Enkele jaren geleden zijn we gestart met scholenbezoeken en die traditie zetten we voort”

Hoe het carnavalsweekend eruit ziet? We zetten het programma even op een rijtje. “Op donderdag 16 maart gaan we van start met een scholenbezoek in de voormiddag. Enkele jaren geleden zijn we daarmee gestart en die traditie zetten we voort. Voor het eerst nemen we ook de organisatie van de seniorennamiddag in de Maeke Blyde voor onze rekening. Op het programma staat een optreden van accordeonist Johnny Clarysse. Zelf breng ik als Bossie ook bezoek”, lacht Lieven. “‘s Avonds volgt de officiële opening van het Keikoppencarnaval met sleuteloverdracht. Dit jaar trekken we naar café In De Ster in Sint-Jan-ter-Biezen. Het is onze bedoeling om elk jaar een andere horecazaak aan bod te laten komen.”

25ste Kindercarnavalstoet

De kleinsten mogen zich dit jaar weer uitleven op de 25ste Kindercarnavalstoet. Op vrijdag 17 maart trekken ze om 13.30 uur door de Poperingse straten. “Zonder de coronacrisis had dit al de 28ste editie geweest. Het wordt een speciale editie. De Prinsenwagen rijdt voor de eerste keer vooraan in de Kinderstoet. De kindjes worden achteraf nog getrakteerd op iets lekkers. Op de Paardenmarkt zullen we ook een specialleke voorzien”, vertelt Lieven.

“Om 18 uur wordt de carnavalsfoor feestelijk in gang gestoken. Een uurtje later gaat onze kersverse Prins Carnaval Djody stappen en dat is ook de start van de Pardong Garçongkoers. Vanaf 21 uur staat Bal Carnaval op het programma in JOC De Kouter. Om 22.30 uur staat De Faute Bendt op het podium. Ze brengen de grootste foute hits aller tijden. Het dj-duo Never Mind bestaat uit twee jonge Keikoppen en zij sluiten de avond af.

Zowel op zaterdag als zondag kunnen deelnemers masjer’n. © LBR

“De maskerade is elk jaar een schot in de roos en sinds enkele jaren kunnen deelnemers ook masjer’n op zaterdag”

Op zaterdag 18 maart is er de kindernamiddag om 13 uur in zaal de Maeke Blyde. Om 19 uur start de boemel onder leiding van ‘d Askruizen en kan je masjer’n in de deelnemende zaken. “De maskerade is elk jaar een schot in de roos en sinds enkele jaren kunnen deelnemers ook masjer’n op zaterdag. Dit jaar kan je vanaf maandag je nummer afhalen bij Toerisme Poperinge. De prijs om deel te nemen is 4 euro.”

55ste Internationale Keikoppencarnavalstoet

Het feestweekend wordt op zondag 19 maart afgesloten met de 55ste Internationale Keikoppencarnavalstoet. “Om 13.45 uur wordt gestart met de publiciteitskaravaan met aansluitend om 15 uur de 55ste Internationale Keikoppencarnavalstoet. Dit jaar nemen een 40-tal groepen deel. Er zijn groepen uit Aalst, Belle, Lede, enkele Nederlandse groepen.. Uiteraard zijn de Poperingse carnavalsverenigingen ook weer van de partij met O.V.D. Dubbeldeckers, O.V.D. Wietewoai’S, O.V.D. Flodders, O.V.D. Mamboetjess, O.V.D Poperingsche Potüls en O.V.D. Vleterbeekvissers. Onze kersverse Prins Carnaval Djody en zijn hofmaarschalk Djorry zullen hun plaats innemen op de prinsenwagen van de O.V.D Hommelknop. Ook de nieuwe Prinses Carnaval zal op de wagen van de O.V.D. Feestneuzen staan.” Om 17.30 uur start de saffelavond met verschillende orkestjes en om 18 uur kan er opnieuw gemasjerd worden. “Het carnavalsweekend wordt volledig afgesloten om middernacht met de popverbranding op de pui voor het stadhuis van Poperinge”, aldus Lieven.