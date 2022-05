Kazerij brengt met Flandrien Rouge nieuwe kaassoort uit

Met Flandrien Rouge brengt de nv Kazerij op de hoek van de Vagevuurstraat en Hoogweg in Wervik een nieuwe kaasvariant op de markt. Deze roodzuivelkaas is geïnspireerd op de mimolette en heeft een bijzondere smaak, met onder meer toetsen van honing, noten en een vleugje umami.

“Deze kaas is opnieuw een voorbeeld van ons ambachtelijk meesterschap”, aldus zaakvoerders Jan Desmet en Helga Deloof. “We blijven ons aanbod vernieuwen op een duurzame manier, om zo onze marktpositie verder te versterken.” Op de vakbeurs Tavola in Xpo Kortrijk werd de Flandrien Rouge gelanceerd.

De geschiedenis van roodzuivelkaas gaat ver terug, tot in de zeventiende eeuw. In Frans-Vlaanderen wilde men toen een variant maken op de Hollandse kaas. Om het verschil in één oogopslag duidelijk te maken, werd wortelsap of caroteen aan de kaasmelk toegevoegd. De kaas kreeg zo zijn aantrekkelijke, diep oranjerode kleur en werd ‘mimolette’ genoemd. Vooral in de Frans-Belgische grensstreek is deze kaasvariant een bekende delicatesse.

We willen een oude traditie nieuw leven inblazen

“Onze kaasmakers willen deze traditie nieuw leven inblazen, want we zijn ervan overtuigd dat er ook in België een markt is voor mimolette”, zegt Jan Desmet. “Zo gaat onze variant perfect samen met een speciaal bier. Met onze vier rijpingstijden Jong, Gerijpt, Oud en Grand Cru bieden we bovendien voor elk wat wils. De gerijpte variant houdt bijvoorbeeld perfect de balans tussen een jonge en oude kaas. Wie het graag iets krachtiger wil, kiest beter voor de Grand Cru, die 18 maanden in onze rijpingszaal op smaak kwam.”

De capaciteit van die rijpingszaal zit stilaan wel aan zijn limiet. In vijf jaar tijd verdubbelde de productie en dit jaar zijn de verwachtingen dat meer dan twee miljoen kilo kaas wordt geproduceerd. “Bijgevolg zijn er bijkomende investeringen nodig, onder meer om extra opslagruimte te creëren”, zegt Jan Desmet.

“Van de gelegenheid zullen we ook gebruikmaken om onze kantoren op een duurzame manier te vernieuwen. Zo zullen we de restwarmte van onze koelinstallaties recupereren en leggen we ook een zonnepanelenpark aan. Op die manier willen we onze ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen en een voorbeeld zijn voor de sector.”

“Op de plaats waar destijds de distributievrachtwagens van Triporteur aan de kades werden geladen, zal er een nieuwe opslagplaats gecreëerd worden zodat er extra rijpingscapaciteit kan komen. Daarnaast zal het huidige kantoor afgebroken worden en komt er een nieuwbouw. Op het gelijkvloers komen er ruime, moderne sociale lokalen, op de eerste verdieping kantoor -en vergaderruimtes.” (EDW)