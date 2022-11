Katyusha gaat van start als het ‘huis van beleving en zijn’

Katja Maeckelbergh start achter haar woonst in de Rijselstraat 91 met Katyusha, het ‘huis van beleving en zijn’, zoals ze het zelf noemt. Gericht op vrouwen, ook zij die door ziekte of tegenslag moeilijke tijden achter de rug hebben. Ze kunnen er langskomen voor zorg op maat: van medische pedicure tot huidverbetering, ontstressende massage, voetreflexologie, make-up en gelaatsverzorging.

“Geen behandelingen aan de lopende band”, beklemtoont Katja. “Ik wil voor iedereen voldoende tijd en ruimte maken. Ik hoef dus geen wachtzaaltje te voorzien.”

La Maison de Mamzel

Katja (52) is uit Ichtegem afkomstig, maar woont al enkele jaren in de Rijselstraat, waar ze vanaf eind 2018 het gezellige koffiehuis La Maison de Mamzel runde in combinatie met een verzorgings- en schoonheidsinstituut. De zaken liepen goed, maar toen kwam corona en het virus betekende een dikke streep door de rekening. Plus: Katja sukkelde met haar gezondheid. Dus is haar koffiehuis niet meer opengegaan.

“Ik heb intussen de tijd genomen om alles op een rijtje te zetten en zo is het idee ontstaan om met een huis van beleving en zijn te starten”, zegt ze. “Met de klemtoon op het vrouw zijn. In mijn praktijk word ik bijgestaan door twee freelancers. Enerzijds de Torhoutse Katrien Deknock, die de massages en de voetreflexologie voor haar rekening zal nemen. En anderzijds de Armeense Kristina Petrosyan, die de workshops make-up zal geven. De rest doe ik zelf, onder meer de medische pedicure en de gelaatsverzorging. Ik wil in Katyusha onder andere mensen die kanker hebben opgelopen, de kans geven om zich beter in hun vel te voelen.”

Ook homewear te koop

Katja heeft tevens een mooi ingerichte ruimte voorzien om homewear te verkopen: comfortabele kleren voor thuis, vooral knusse avond- en nachtkleding. Het winkeltje is open na afspraak en in principe altijd op zaterdagvoormiddag en donderdagnamiddag.

“Ik wil zoveel mogelijk zaken aanbieden die het leven van de vrouwen aangenaam maken”, zegt ze. “Wie bij Katyusha is langsgekomen, moet met een zalig gevoel weer huiswaarts gaan. Daar sta ik garant voor. In heb het interieur van de praktijkruimte grotendeels zelf ingericht en voor warme en rustgevende kleuren gekozen.”

Oekraïense naam

De naam van de zaak verwijst uiteraard naar Katja, maar waarom het vreemd klinkende Katyusha?

“Mijn buren zijn twee Oekraïense vluchtelingen”, legt Katja uit. “Een man van 68 en zijn vrouw van 65. Ze moeten met heel weinig zien rond te komen. Ik help hen materieel en financieel een beetje. We zijn bevriend geraakt. De vrouw noemt me in het Oekraïens altijd Katyusha en ik vond dat een mooie naam voor mijn huis van beleving en zijn.”

