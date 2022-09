Kattenhoek verbroedert tijdens gezellig straatfeest

Ter hoogte van de Oude Gentweg 37 verzamelden de inwoners van de Kattenhoek voor een leuk wijkfeest.

“Vroeger vond onze zomerdrink altijd plaats eind juli”, vertelt Dieter Mus van het wijkcomité. “Maar omdat we merkten dat veel mensen er toen eventjes tussenuit waren, besloten we om ons wijkfeest te verplaatsen naar begin september. En met succes, want het werd een gezellige bedoening. Ook enkele nieuwe inwoners en vroegere buren waren van de partij”, klinkt het. (MIWI)