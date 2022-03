Katrien Van Kerrebrouck vangt gezin vluchtelingen op: “Iemand deed zelfs al boodschappen voor hen”

Heel wat Vlamingen tonen zich de laatste weken solidair met Oekraïense vluchtelingen. Zo ook Katrien Van Kerrebrouck (57). Samen met haar man Stefaan Lippens (61) vangt ze sinds gisteren een gezin uit Kiev op. “Ik had een leegstaande woning die vorig jaar volledig gerenoveerd werd. Een verhuurkantoor zou daarvoor een huurder zoeken, maar ik heb hen laten weten dat ze niet meer moesten zoeken.”

De dochter van Katrien kent een Oekraïens gezin uit Kiev dat met de auto uit het land was gevlucht. “Zij logeren nu als noodoplossing elders, maar ik wil hen een oplossing op middellange termijn geven. Ze kunnen gratis bij mij terecht tot er meer duidelijkheid is over hun toekomst. Wie weet blijven ze hier maar enkele weken, maar dat mogen gerust ook maanden worden”, vertelt Katrien.

“De financiële kant van het verhaal is niet van belang. Die mensen moeten eerst en vooral terug vaste grond onder hun voeten vinden. Stel je voor dat wij moeten ondergaan wat zij meemaakten. Ik mag er niet aan denken.”

Grote hulp

Op dinsdag, een week en twee dagen voor het getroffen gezin bij Katrien zou aankomen, plaatste de Beernemse een bericht op sociale media met de vraag naar inboedel voor de woning. Het gerenoveerde huis stond leeg en met giften bemeubelde Katrien elke ruimte. “Ik kreeg ongelofelijk veel reacties op dat bericht. Mijn telefoon ontplofte en iedereen wilde meehelpen. Men doneerde bedden, handdoeken, zetels, een televisie, een wasmachine… Alles wat je maar kan bedenken”, somt ze op.

“De tandenborstels staan klaar, er zijn wasproducten en verzorgingsproducten. Alles wat ze nodig hebben is voorhanden. Er deed zelfs al iemand boodschappen. De koelkast is gevuld, dus het gezin kan zich meteen settelen na een woelige periode. De solidariteit van iedereen was enorm. Ik ben iedereen erg dankbaar voor alles wat ze voor die mensen willen doen.”

Hondje achtergelaten

De zaakvoerster van een Beernemse woondecoratiezaak was ook kritisch bij het selecteren van de giften. “Ik heb het huis als het ware ingericht voor mijn eigen kind. Als ik die beelden op televisie zie, beeld ik me vaak in dat het om mijn eigen kind gaat. Ik ben dan ook blij dat ik een mama van 40 jaar met een zoon en dochter van 14 en 7 jaar kan verwelkomen. De dame werkte in Kiev als patissier en volgde een opleiding psychotherapie. Misschien wil ze hier ook aan de slag? Haar man is in ieder geval in Kiev achtergebleven”, gaat Katrien verder.

Volgens haar zullen haar honden een verbindende factor voor haar gezin en de Oekraïense mensen vormen. Via foto’s konden die mensen al kennismaken met de dieren. “Ik heb meteen gemerkt dat ze daar veel aan zullen hebben. Zij hebben hun hondje moeten achterlaten. Ik merk dat de kinderen zich willen hechten aan onze huisdieren”, haalt ze aan. “We kijken dan ook erg uit naar hun komst en zullen er alles aan doen om die mensen een nieuwe thuis te geven.”

(AVH)