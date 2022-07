Katrien opent pop-up foodtruck in voortuin op Plassendale

Op het mooiste plekje van Plassendale opent vrijdag een foodtruck/pop-up bar. “Vanuit onze voortuin willen we vooral dit unieke delen”, zegt de bezige Katrien Rotsaert vanuit haar caravan.

“Een rustige zomer wordt het niet”, zegt Katrien Rotsaert (31). Ze was tot vorige week als directeur van het college in de Kaaistraat in Oostende bezig en gaat daar nog voor de start van het nieuwe schooljaar weer aan de slag. Tussen 15 juli en 15 augustus was er niet veel gepland en dus opent ze de foodtruck/pop-up bar Co-Co in haar voortuin. “Op de plaats waar twee kanalen, fiets- en wandelroutes samenkomen aan de sluis van Plassandale. Het is de mooiste plaats van Oudenburg en het zou jammer zijn om dit niet te delen met andere mensen. Vlakbij zijn bankjes waar mensen kunnen vertoeven en verbruiken.”

Co-Co is eigenlijk een uitbreiding van Magnus, waarbij Katrien sinds de lockdowns foodboxen aan huis levert. “Het bezorgt me een mooi evenwicht tussen het administratieve en het creatieve. In de zomer is het kalmer bij Magnus, dus vatte ik het idee op voor een foodtruck/pop-up bar. Met ook opnieuw een link met lokale producenten. Het ijs komt van een hoeve in De Haan, het bier uit Zandvoorde en we maken onze frisdranken zelf. We gaan niet voor de massaproductie, maar zetten in op lokale en duurzame producten. Die lokale samenwerkingen zijn trouwens de toekomst. Zo werken we samen met museumboot Tordino, waarbij bezoekende groepen nadien bij ons in de tuin kunnen nagenieten. We dragen bij aan de ontwikkeling van Plassendale als toeristische hotspot, met vlakbij elkaar de mogelijkheid voor watersport, museumbezoek en reca-functies.”

Caravan

Katrien pimpte de caravan uit 1976 tot foodtruck. “Een caravan heeft een aangenaam en nostalgisch karakter. En ze is verplaatsbaar. Misschien staan we er ooit mee op een festivalletje, maar dat is niet meteen de bedoeling.” Het ondernemerschap zint Katrien wel : “Magnus en Co-Co bevallen me erg als mooie creatieve en culinaire uitlaatklep. En het was een bewuste keuze om Co-Co vanuit mijn voortuin te doen. Plassendale ontwikkelt zich steeds meer en ik volg dat op de voet. We zijn nu een onderdeeltje van het groter verhaal voor Plassendale. We zien wel wat er in de toekomst mogelijk en haalbaar is in onze voortuin.”

Co-Co is open van woensdag topt zondag van 11 tot 18 uur. Katrien bedient de klanten zelf : “Het sociaal contact met de klanten is belangrijk voor mij. Ik fleur er van op en zal blij zijn als de bezoekers ook genieten van deze mooiste plaats van Oudenburg.”