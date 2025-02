Katrien en Frank zamelen 4.300 euro in voor Zelfmoordlijn

Katrien De Koninck en Frank Declercq uit Olsene hebben dit jaar 4.300 euro ingezameld voor De Zelfmoordlijn. In 2020 stapte hun zoon Niels uit het leven en ter zijner nagedachtenis, verkopen ze al enkele jaren potjes Nutella. Niels was verzot op de chocopasta. Tijdens de actie van 2024 verkochten Katrien en Frank maar liefst 1.300 potjes. “ Daarnaast steunden Katrien en Frank ook vzw De Brugge, een Zultse organisatie die zich inzet voor gezinnen met moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze bezorgden de kinderen van vzw De Brugge een pakje onder de kerstboom.

“We willen iedereen bedanken voor de steun, in het bijzonder iedereen die een potje choco kocht. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk. We zijn intussen al op zoek naar sponsors voor onze actie in 2025. Wie ons wil steunen, kan voor meer info mailen naar frank.declercq4@telenet.be.” (JF/gf)