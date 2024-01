Katia en Johan reizen maand door Cuba nadat brand hun villa verwoest: “En nu gaan we tijdelijk een stacaravan in de tuin plaatsen”

Eind november ging de woning van Katia Van Cauwenberghe en Johan Vanhoutte op de Vuurtorenwijk in de vlammen op. De schade was zo groot dat het huis gesloopt zal moeten worden en vervangen door een nieuwbouw. Maar dat Katia en Johan niet bij de pakken blijven zitten, is nog zacht uitgedrukt. Zes dagen na de brand reisden ze voor vier weken naar Cuba en nu maken ze plannen om een stacaravan als tijdelijke woonst in hun tuin te plaatsen. “Beter positieve vibes opdoen op Cuba dan in België zitten piekeren in de regen”, vindt het koppel, wiens enthousiasme duidelijk niet is opgebrand.

Sinds hun terugkeer uit Cuba op nieuwjaarsdag verblijven Katia en Johan op het appartement van Sabien Meeremans in Mariakerke. Sabien overwintert momenteel in Spanje. Ze is een vriendin van het koppel en de trekker van LETS Oostende, een groep mensen die afspraken maakt om vlot te kunnen ruilen en elkaar zo te helpen. “Een superdame”, vindt Katia. “We zijn haar dankbaar voor zoveel gastvrijheid.”

Katia en Johan die hun leeftijd liever niet noemen hebben die onzalige maandag 27 november 2023 zoveel mogelijk achter zich gelaten. “Al komen de beelden wel soms naar boven”, aldus Katia. “Ik was alleen thuis en rook plots een brandlucht boven. Ik heb het pas gemerkt als het al te laat was. Ik kon nog drie gitaren meesnabbelen, maar meer tijd was er niet. Intussen stonden de buren al buiten op straat.”

Zeeheks

“De schade was enorm, vooral boven. Toch konden we heel wat zaken met emotionele waarde redden. Zo bleven de boeken uit twee grote boekenkasten en de kleren in de kleerkasten intact. Ook drie vierde van onze foto’s en mijn basversterker kwamen heelhuids uit de brand. Maar de meeste van mijn heksenkleren gingen in de fik”, grijnst de bekende Oostendse, die actief is als schrijfster, gitariste, natuurgids en lesgeefster aan anderstalige nieuwkomers, maar ook sessies voor kinderen geeft als ‘de zeeheks’.

“Mijn metalen heksenketel stond midden in de brand, maar daar was niets aan”, vervolgt ze. “We hadden wel geluk dat we daags na de brand met vele goede vrienden goed konden doorwerken en veel in veiligheid brengen. De volgende dag zijn de vlammen weer beginnen smeulen en ging ook het bluswater doorsijpelen, waardoor de schade op de gelijkvloerse verdieping uiteindelijk toch veel groter was dan het er eerst naar uitzag. Het huis ging aan het pissen, zoals ze zeggen.”

Nare droom

“De eerste nacht verbleven we op hotel, de volgende nachten bij Katia’s vader, tot we de zondag na de brand naar Cuba vertrokken”, aldus Johan. “Dat was zo gepland. Of we overwogen hebben om de reis te schrappen? Nee. Alles wat we nog uit het huis konden redden, was er uitgehaald. Het dak was beveiligd. Wat konden we hier nog meer doen dan zitten piekeren in de regen? Dan was het veel beter om door Cuba trekken en af en toe een mojito of een cuba libre te drinken (lacht).”

“Soms dacht ik wel eens aan de brand of kreeg ik een nare droom”, bekent Katia. “Maar nee, ik heb op reis niet wakker gelegen. Het is erg wat er gebeurde, maar het doet deugd dat we langs alle kanten gesteund worden. Je huis verliezen in de oorlog in Oekraïne of in Gaza, dat is tienduizend keer erger. Je bent er nergens veilig! En dat mijn moeder vorig jaar stierf, ook dat vind ik veel erger. Zij komt nooit meer terug. Dat huis wel. Toch werden we door veel meer mensen aangesproken over die brand dan over de dood van mijn moeder.”

Tombola

“Wat mijn werkgever voor ons gedaan heeft, was heel mooi”, haalt Johan aan. “Ik ben ‘vliegende kok’ bij cateringbedrijf Aramark. In het seizoen werk ik elke dag in een vakantiecentrum in De Panne, de andere maanden ‘vlieg’ ik van de ene keuken naar de andere: in bedrijven, scholen, rusthuizen, kloosters…”

“In het weekend na de brand vond het personeelsfeest plaats en daar wordt ook altijd een tombola voor een goed doel gehouden. Het bedrijf besloot om de opbrengst daarvan aan ons te schenken en dat bedrag ook nog eens zelf te verdubbelen. Bovendien gaven de collega’s die in de prijzen vielen, de tombolaprijzen aan ons. En daarenboven zal het bedrijf de opbouw van onze nieuwe keuken financieren. Dat gaat over een fiks bedrag, maar het is vooral het mooie gebaar dat telt.”

Boekenverkoop

Intussen deden de buren van het koppel een oproep aan iedereen om zoveel mogelijk boeken van Katia te kopen. “Ik verneem nu inderdaad dat er intussen enorm veel van mijn vijf boeken verkocht zijn. Het is wat dubbel dat je huis in rook moet opgaan om je werk als auteur een boost te geven, maar toch ook een heel mooi gebaar van onze buren.”

De bovenverdieping van Katia en Johan brandde eind november volledig uit. Het huis zal gesloopt moeten worden. © JRO

“De reis doorheen Cuba verliep niet anders dan we anders zouden doen”, aldus Katia en Johan, die sinds jaar en dag fervente reizigers zijn. “We hebben wel eens gediscussieerd over hoe we het verder zouden aanpakken, maar voorts lieten we ons onderdompelen in de andere sfeer. Het was onze eerste keer in Cuba, maar het is heel goed meegevallen. We sliepen meestal bij de lokale bevolking, in casa particulares. Dat is gezellig en goedkoop overnachten en zo leer je het best de mensen kennen”, aldus Katia.

Nieuwbouw

“We weten intussen dat het huis helemaal opnieuw zal moeten worden gebouwd. Dat zal zeker een jaar duren”, zucht Johan. “We willen er nu wel zo snel mogelijk aan beginnen. In dit appartement kunnen we blijven tot eind februari. Heel wat vrienden, zelfs uit Duitsland, hebben ons aangeboden om daarna bij hen te komen wonen. Maar we overwegen heel sterk om een grote stacaravan te plaatsen in de tuin van ons eigen huis. Het is er tof wonen, we kennen er de buren en ook onze kat die pas twee dagen na de brand bibberend weer opdook zal zich er thuis voelen. We zijn zo blij dat ze het overleefd heeft.”

“Nee, de brand heeft ons niet klein gekregen”, zegt Katia vastberaden. “Ons huis zal als een feniks uit de as herrijzen. Zeg nu zelf, zien we er triestig uit? Daags na onze terugkeer heb ik al opgetreden met onze rockband. En ik wil dit jaar mijn zesde boek uitgeven, een bundel maatschappijkritische stukjes, geïllustreerd door kinderen van buitenlandse afkomst uit de OKAN-klassen. Ondanks alles hebben we goede vooruitzichten.”