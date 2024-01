Katia Carreweyn is de Krak van Wingene: “Dankzij de hulp en steun van een geweldig team”

De kersverse Krak, Katia Carreweyn (48), heeft het hart op de juiste plaats. Ze zamelde heel wat geld in voor de actie ‘Amigurumi for life’ ten voordele van Kom op tegen Kanker en dit door het haken van tal van eigen creaties.

Vorig jaar verzamelde Katia 5.490 euro met haar actie ‘Amigurumi for life’ ten voordele van Kom op tegen Kanker. Haar droom was om 4.489 euro in 2023 te verzamelen om zo het mooie getal van 25.000 euro op te halen in een periode van tien jaar. Dit behaalde ze ruimschoots, want ze had zelfs 1.001 euro over. “Vorig jaar was voor mij een superdruk jaar, want al mijn vrije tijd ging naar het haken”, vertelt Katia. “In het voorjaar 2023 kreeg ik de vraag van een oncologische verpleegster, die indertijd mijn papa nog verzorgd heeft, of ik 150 sleutelhangers kon haken voor het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Die sleutelhangers zouden uitgedeeld worden aan de kankerpatiënten op de dag van ‘Kom op tegen Kanker’ in oktober. Deze bestelling was mooi en ik kreeg veel vertrouwen om mijn doelstelling te bereiken.”

Katia haakte heel veel en ze nam deel aan tal van events om haar eigen creaties te koop aan te bieden. “De gemeentelijke kunstroute ‘From art to art’, waar heel veel creatieve personen aan konden deelnemen, zorgde voor mij voor een nieuwe uitdaging. Ik kon aan het grote publiek tonen dat ik meer dan alleen maar sleutelhangers kan haken. Ik werk graag iets uit rond een bepaald thema. Naast de thema’s bloemen, cactussen, narcissen en gerbera’s maakte ik ook bloemenpoppen. Naar kerst toe werden dit kersboompjes en noem maar op. De bloemenpoppen zijn niet zo eenvoudig en misschien wel het minst leuke werkje. Het neemt veel tijd in beslag omdat je naast het haken ook alles zorgvuldig aan elkaar moet naaien. Mijn lieveling is het uiltje als sleutelhanger. Dit doet mij denken aan mijn overleden papa. Hiermee is deze actie ook gestart en dit is het enige patroon dat ik volledig uit het hoofd kan.”

Gedreven team

Ook al bereikte ze haar doel, met haken zal ze niet stoppen. Haken is trouwens haar meest geliefde hobby. “Ik blijf verder haken en ik zoek ook nieuwe creaties op. Ik besteed mijn hobby zinvol en dat geeft mij voldoening. Ik wil mijn vaste klanten niet in de steek laten. Ik krijg ook regelmatig bestellingen van mensen die mij volgen op sociale media. Jammer dat het duur is om pakketjes te versturen. In West-Vlaanderen leveren we aan huis. Samen met mijn echtgenoot combineer ik dat met een leuke uitstap. Zonder de steun van mijn man zou deze actie niet zo succesvol zijn. Hij doet veel extra in het huishouden en zorgt altijd dat er een lekkere en gezonde maaltijd klaar staat.”

Materiaal zelf kopen

“Trouwens: ik investeer niet alleen tijd, al het materiaal betaal ik zelf. De opbrengst gaat dus volledig naar het goede doel. Als afsluiter wil ik iedereen bedanken die de voorbije jaren mijn actie gesteund heeft. De terugkerende klanten, mensen die aan mij denken bij hun mooie maar ook bij hun verdrietige momenten, mensen die reclame maken en zeker ook mijn zus die deel uitmaakt van mijn verkoopteam. Ik dank graag alle personen die in mij geloven en die voor mij een stem uitbrachten.”

Drie vragen Tien jaar Amigurumi for life. Wat heb je vooral verkocht? Tien jaar Amigurumi for life. Wat heb je vooral verkocht? “De verkoop verliep heel vlot en mensen waren tevreden. De sleutelhangers, waarmee alles gestart is, blijven het zeer goed doen. Ik verkocht er 3.052. Er kwamen nieuwe creaties te voorschijn met onder andere knuffels. Ik verkocht er 359. De boekenbladwijzer is een aanrader voor elke boekliefhebber. Ik verkocht er 290.” Wat is je levensmotto? Wat is je levensmotto? “Door mijn overleden vader, zijn ziek zijn en de zorg voor een kwetsbaar iemand vormde ik ook mijn levensmotto. Ik geniet van elk moment en maak van iedere dag het beste. Ik beleef plezier aan de kleine gelukjes. Ik doe zaken die ik graag doe, en dat geeft mij energie en levenskracht.” Je bent nu Krak. Hoe voelt dit? Je bent nu Krak. Hoe voelt dit? “Ik was al blij met mijn nominatie, want dat had ik echt niet verwacht. Het is ook heel tof dat ik winnaar geworden ben en dat er heel veel mensen op mij gestemd hebben. Mijn titel betekent veel voor mij en voor een stuk ook voor mensen die vechten tegen kanker. Die mensen verdienen elk op zich een Krak-titel, want zij vechten dagelijks tegen het ziek zijn.”