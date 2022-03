Kathy uit Kortrijk nationale finaliste ‘Helden van Helpdesk’

Kathy Versavel van de servicedesk digitale transformatie van de stad Kortrijk was als enige West-Vlaamse een van de vier nationale finalisten van de wedstrijd ‘Helden van de Helpdesk’. Jammer genoeg haalde ze de juryprijs niet.

Het software- en consultancybedrijf TOPdesk ging de voorbije weken op zoek naar help- of servicedeskmedewerkers die uitblinken in hun job. “Help- en servicedeskmedewerkers vervullen een cruciale rol in heel wat bedrijven. Zij zorgen ervoor dat alle radertjes blijven draaien. Dat verdient erkenning”, zegt Robbert van der Tas, managing director Belgium van TOPdesk.

Uit de genomineerden selecteerde de jury vier finalisten die kans maakten op de juryprijs van Held van de Helpdesk 2022. Een van hen was Kathy Versavel van de stad Kortrijk, die genomineerd werd door haar collega’s.

Positieve reacties

“Het is niet erg dat ik niet gewonnen heb. Ik was al heel blij met mijn nominatie: dat alleen al gaf me veel voldoening. De vele positieve reacties deden me deugd”, aldus Kathy Versavel (51), die een opleiding informatica genoot aan Katho en dit jaar 30 jaar bij de stad Kortrijk werkt.

Kathy staat in voor de coördinatie en het coachen van collega’s van de servicedesk digitale transformatie van de stad Kortrijk. “We noemen dat ons computerpark. Het gaat om een groot netwerk waarin alles vervat zit van Groep K: de administratie van de stad, OCMW, sportcentra, zorgcentra, diensten en gebouwen. In totaal meer dan 65. Wij verzorgen hun toegang naar het netwerk en zetten alles klaar met de computerprogramma’s, apps en toebehoren die ze nodig hebben. Wij voeren ook controles uit. Het is zeer geconcentreerd werken”, duidt Kathy.

“Het is ook prioriteit geven aan vragen waar dringende hulp het meest nodig is en hen gerust te stellen. We bekijken snel hoe wij die problemen kunnen oplossen en hen zo snel mogelijk die oplossing door te geven. Het is onze betrachting om zo min mogelijk ‘incidenten’ en vragen te hebben. Hoe sneller opgelost hoe beter, zeker voor de klanten: onze diensten dus. Het werk bezorgt ons wel enkele uitdagingsmomenten, maar het valt best mee. We zijn er om elkaar te helpen én collega’s, geen concurrenten.”

