Kathy Devriendt en Carl Lambrecht winnen 18de Golftrofee

De 18de editie van de golftrofee Groot-Kortemark vond op donderdag 25 augustus plaats in De Palingbeek in Ieper. De wedstrijd werd onderverdeeld in twee categorieën. De grote winnaar van de eerste categorie was Kathy Devriendt. De tweede categorie werd gewonnen door Carl Lambrecht. De ‘nearest to the pin’ en de bijhorende attentie van de gemeente Kortemark werd gewonnen door Wim Verhaeghe. Christian en Caroline Deslypere-Lecluyse organiseren volgend jaar de 19de editie. De exacte datum is nog niet bekend, maar plaats van gebeuren is De Haan Royal Ostend Golf Club. Inwoners van Kortemark die wensen deel te nemen, kunnen contact opnemen met Wim Verhaeghe via wim.verhaeghe@hyboma.be.