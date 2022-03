Kater Romeo zwaar verminkt in Koekelare door verboden rattenval van 100 jaar oud: “wat als kind dit gevonden had?”

De eenjarige kater Romeo uit Koekelare is zwaar verminkt aan de rechterachterpoot nadat het dier vast kwam te zitten in een verboden ijzeren klem. Dat lag zomaar in een veld. Zijn baasje Joke Bazijn is verbolgen. “Wellicht zal het pootje wel gered kunnen worden maar wat als een spelend kind die klem gevonden had?”

Het was voor Joke Bazijn (42), die in de Westmeetstraat op de wijk De Mokker in Koekelare woont, flink schrikken toen ze haar kater Romeo zieltogend aantrof in het tuinhuis. Romeo was de enige van haar katten die na een ochtendwandeling niet terugkeerde.

“Toen ik hem ging zoeken hoorde ik hem janken in het tuinhuis”, vertelt Joke. “Rond zijn rechterpoot zat een zware ijzeren en verroestte val. Aan het bloedspoor te zien had Romeo die meegesleept tot in het tuinhuis.”

Poot verbrijzeld, andere kat overleden

Joke haalde Romeo meteen in huis en probeerde zelf de val te verwijderen. “Dat was niet simpel want het arme dier had enorm veel pijn en liet het mij niet toe,” zegt ze. “Hij haalde zelfs uit wat hij anders nooit zou doen. Toen het toch lukte zijn we meteen naar de dierenarts gereden.”

“Even vreesden we dat zijn pootje eraf zou moeten want het waren vuile verwondingen. Zijn poot is open gereten, en verbrijzeld aan de knie. Maar er is toch goede hoop dat alles goed zou komen al zal het veel tijd vragen. De dierenarts bevestigde dat het om een verboden rattenval ging en Romeo veel geluk had.”

Het was heel moeilijk om de val te verwijderen. © JH

“Twee jaar geleden had mijn andere kat Bubbel veel minder geluk. Die liep identieke verwondingen op aan de voorpoten. Tijdens de behandeling bij de dierenarts is het dier in shock gegaan en moesten we het laten inslapen.”

Verboden rattenval

Het is dus niet de eerste keer dat een kat van Joke getroffen wordt. “En ook in de wijk hier zijn al katten verminkt geraakt, aan poten of staart. We vermoeden dus dat er een kattenhater aan het werk is. Ik diende klacht in bij de politie en het blijkt om een verboden rattenval te gaan, misschien wel 100 jaar oud. Die val lag wellicht ergens langs straat of op een veld. Dit is er echt over.”

“Hier spelen heel veel kinderen in de wijk. Wat als een kind zo’n val had ontdekt en er met zijn handje aan prutste? De verwondingen zouden voor zo’n kind héél erg kunnen zijn. Mensen die zoiets plaatsen moeten echt goed nadenken. Ik hoop dat de dader gevonden kan worden en zoiets nooit meer geplaatst wordt.”

“De dierenartskosten lopen ook op, ze bedragen nu al 300 euro.” Naast de klacht bij de politie, die de zaak onderzoekt, stuurde Joke ook een mail met foto’s naar de afdeling Dierenwelzijn.

(JH)